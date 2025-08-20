Corriere dello Sport: “Serie B, il Bari sogna il doppio colpo Castrovilli-Maggiore. Tutte le trattative del giorno”

Il Corriere dello Sport, con la firma di Antonio Guido e Beniamino Pescatore, fa il punto sul mercato di Serie B con particolare attenzione al Bari, che mira a un doppio colpo di spessore per il centrocampo. L’obiettivo principale resta Gaetano Castrovilli, 28 anni, attualmente svincolato: secondo quanto riportano Guido e Pescatore sulle pagine del quotidiano sportivo, il suo ritorno in maglia biancorossa dovrebbe concretizzarsi con un contratto annuale e opzione di rinnovo.

Parallelamente, il club pugliese lavora per Giulio Maggiore, 27 anni, rientrato alla Salernitana dopo 13 presenze e 3 gol con il Bari. Anche qui l’intesa è possibile, evidenzia il Corriere dello Sport, grazie all’intervento della società campana.

Non solo Bari: Guido e Pescatore ricordano che a Pescara è in prova l’attaccante francese David Tebili, 20 anni, svincolato, mentre a Cesena il nodo principale resta l’ingaggio di Michele Castagnetti, 36 anni, in uscita dalla Cremonese.

In casa Avellino, il Corriere dello Sport sottolinea un’operazione importante per la difesa: è ufficiale l’arrivo di Alessandro Fontanarosa, 22 anni, acquistato a titolo definitivo dall’Inter, che ha mantenuto una percentuale del 45% sulla futura rivendita. Centrale mancino capace di giocare sia nella difesa a tre che a quattro, oltre che come terzino sinistro, Fontanarosa ha firmato un triennale dopo le visite mediche a Villa Stuart, prima di mettersi a disposizione di Biancolino. Il mercato biancoverde non è comunque chiuso: c’è un sondaggio per Giovanni Giunti, 20 anni, centrocampista del Perugia.

Guido e Pescatore segnalano inoltre novità nello staff tecnico irpino: ritorna infatti Raffaele Ametrano, questa volta nelle vesti di collaboratore tecnico, al posto di Vincenzo Melindola.

Infine, sul fronte Monza, il Corriere dello Sport riporta l’ufficialità dell’arrivo del portiere sloveno Aljaz Strajnar, classe 2006, prelevato dal Mura.