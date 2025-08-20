Corriere dello Sport: “Palermo, difesa in emergenza: Inzaghi con soli tre disponibili per la Reggiana”

Il Corriere dello Sport, attraverso l’analisi di Paolo Vannini, fotografa l’attuale emergenza difensiva del Palermo a pochi giorni dall’inizio del campionato. Sabato si parte contro la Reggiana e, come sottolinea Vannini sulle pagine del quotidiano sportivo, Filippo Inzaghi può contare soltanto su tre difensori di ruolo: Diakitè, Bani e Ceccaroni.

La situazione si complica se si considera che Veroli non è ancora stato ufficializzato – sebbene l’accordo sia già definito – e che Peda, reduce da un trauma al ginocchio rimediato a Cremona, non sarà disponibile per il debutto. Per fortuna, precisa ancora il Corriere dello Sport, gli esami hanno escluso lesioni gravi e il difensore polacco tornerà presto a disposizione.

L’unica alternativa tattica resta Pierozzi, adattabile nei tre dietro, mentre alle spalle dei titolari ci sono i giovani Avena e Nicolosi, protagonisti dell’intero ritiro estivo con la prima squadra. Paolo Vannini segnala anche il caso dei portieri: Joronen è in arrivo ma ancora non si allena con il gruppo, mentre Bardi si è già preso i gradi da titolare. Alle sue spalle figurano i baby Cutrona e Di Bartolo, la cui cessione al Legnago – già concordata – è stata momentaneamente congelata.

Il Corriere dello Sport ricorda che qualche apprensione riguarda anche il centrocampo: Gomes, alle prese con un affaticamento muscolare, non si è allenato, mentre Di Francesco è ancora fermo ai box.

Sul fronte mercato, Vannini sottolinea che gli ultimi giorni saranno decisivi per colmare le lacune della rosa: l’arrivo di Veroli dovrebbe completare la difesa, mentre Inzaghi ha chiuso ogni discorso sulla partenza di Vasic. L’italo-serbo, conferma il Corriere dello Sport, è considerato una pedina preziosa nello scacchiere di centrocampo.