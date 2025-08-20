Corriere dello Sport: “Palermo-Vogliacco. Un’intesa da trovare”

Il Corriere dello Sport, attraverso la firma di Paolo Vannini, ha fatto il punto sulla situazione di Giangiacomo Magnani, difensore arrivato a Palermo lo scorso gennaio e subito considerato un pilastro dal direttore sportivo Carlo Osti. L’ex calciatore del Verona aveva accettato di scendere di categoria firmando un contratto fino al 2028, ma in queste settimane il club rosanero si trova a dover gestire una vicenda complessa.

Come evidenziato da Vannini sulle colonne del Corriere dello Sport, il centrale non è attualmente a disposizione della squadra. Magnani si trova infatti in permesso societario per motivi familiari, senza alcun problema fisico o infortunio personale. Tuttavia, non si allena con il gruppo da oltre quindici giorni, circostanza che ne mette in dubbio l’immediata utilizzabilità.

La priorità del Palermo, sottolinea ancora il Corriere dello Sport, è accompagnare il calciatore in questo momento delicato, garantendogli sostegno umano e valutando al contempo i margini per reinserirlo nel progetto tecnico. Un incontro tra Osti e il procuratore di Magnani è atteso nei prossimi giorni per chiarire prospettive e possibili decisioni.

Vannini aggiunge che, al momento, la società non ha pianificato alternative concrete, ma in caso di necessità un profilo già valutato è quello di Alessandro Vogliacco, 26 anni, oggi al Genoa e già compagno di reparto di Mattia Bani, recentemente approdato in rosanero. Anche qui, però, l’operazione si preannuncia complessa: il difensore è nel mirino di club di Serie A come Pisa e Cagliari, rendendo la trattativa tutt’altro che semplice.

Secondo quanto riportato da Paolo Vannini sul Corriere dello Sport, la linea del Palermo resta improntata alla cautela: prima di ogni decisione tecnica o di mercato, viene prima l’uomo Magnani e la sua situazione personale.