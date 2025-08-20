Giornale di Sicilia: “Palermo, per volare servono i gol della coppia Brunori-Pohjanpalo”

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 20, 2025

Il Giornale di Sicilia, attraverso l’analisi di Alessandro Arena, evidenzia come il Palermo non possa prescindere dalla vena realizzativa di Giacomo Brunori e Joel Pohjanpalo se vuole puntare con decisione alla Serie A. Dopo un precampionato a fari spenti – soltanto tre reti complessive in sei gare, inclusa quella di lusso contro il Manchester City – i due bomber sono chiamati a invertire subito la rotta a partire dal debutto contro la Reggiana.

Arena ricorda sul Giornale di Sicilia che già nella seconda metà della scorsa stagione la coppia aveva dimostrato la propria efficacia: 18 gol totali, nove a testa, nonostante abbiano giocato insieme solo nel girone di ritorno, visto l’arrivo del finlandese a gennaio dal Venezia. Numeri che li hanno proiettati tra le migliori coppie del campionato cadetto, con 39 reti complessive in tutta la stagione 2023/24 (17 per Brunori e 22 per Pohjanpalo).

Confrontando i dati, Arena sottolinea che soltanto cinque duetti offensivi avevano fatto meglio, ma molti di quei protagonisti oggi non sono più in Serie B: Laurienté e Pierini sono in A con il Sassuolo, il Pisa è salito di categoria, Biasci è in uscita dal Catanzaro, mentre Esposito e Adorante hanno cambiato squadra. In questo scenario, il tandem rosanero si candida inevitabilmente a essere il più temuto della categoria.

Il Giornale di Sicilia osserva però che la prova in Coppa Italia contro la Cremonese ha mostrato limiti: Inzaghi ha scelto la staffetta, con Pohjanpalo titolare per 64 minuti e Brunori subentrato nel finale, ma entrambi hanno avuto pochi palloni giocabili. Il finlandese è stato costretto spesso ad arretrare per far salire la squadra, mentre il capitano ha faticato a incidere, finendo spesso in fuorigioco.

Come conclude Alessandro Arena sul Giornale di Sicilia, l’esordio in campionato sarà il primo dei 38 test decisivi per dimostrare il vero valore della coppia. I tifosi attendono i lampi dei due bomber: Brunori, che lo scorso anno ha segnato otto dei suoi nove gol nel girone di ritorno, e Pohjanpalo, pronto alla prima stagione completa in maglia rosanero dopo l’acquisto che aveva infiammato il mercato di gennaio. Contro la Reggiana servirà un atteggiamento più deciso, per lanciare un segnale a tutta la Serie B e riaccendere l’entusiasmo del “Barbera”.

