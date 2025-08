Giornale di Sicilia: “Palermo, rebus Gomis. Il Colonia insiste per Lund”

A un mese dalla fine del mercato, il Palermo valuta gli ultimi movimenti da compiere per consegnare a Filippo Inzaghi una rosa completa e competitiva. Come riporta Massimiliano Radicini sul Giornale di Sicilia, il nodo più delicato resta quello del portiere: Alfred Gomis è ancora in bilico, con la possibilità di giocarsi le sue carte come titolare, ma con il tempo che inizia a stringere. La permanenza del senegalese non è affatto scontata e i rosanero restano con il dossier aperto.

Tra i profili seguiti c’è Jonathan Klinsmann, portiere del Cesena, che piace molto alla dirigenza rosanero. I romagnoli sono disponibili a trattare, e il Palermo – come sottolinea Radicini – potrebbe mettere sul piatto lo stesso Gomis come contropartita. Il dialogo tra i due club è attivo e si cerca la combinazione giusta per far decollare l’affare. Tra le alternative resta viva anche la pista che porta allo svincolato Jesse Joronen, mentre per il ruolo di secondo portiere si valutano due opzioni altrettanto esperte: Gori e Bardi, entrambi senza contratto.

Non solo portieri. Le riflessioni proseguono anche in difesa, soprattutto per il ruolo di braccetto. Obaretin del Napoli sembra vicino all’Empoli, mentre per Veroli il Cagliari non apre al prestito. Secondo Radicini sul Giornale di Sicilia, prende così sempre più corpo l’ipotesi che il rinforzo arrivi dal mercato estero.

Capitolo uscite: l’esterno sinistro Lund è finito nel mirino del Colonia. Il Palermo non ha messo l’americano tra i partenti, ma l’offerta del club tedesco (prestito oneroso con diritto di riscatto) potrebbe far vacillare i piani della società.

Intanto, proprio Lund ha parlato ai microfoni del sito ufficiale rosanero, commentando positivamente il lavoro svolto durante il ritiro: «In Valle d’Aosta abbiamo lavorato molto. Avere un gruppo così è importante, anche l’organizzazione è forte. Ma dobbiamo fare di più ed essere pronti per la stagione».

Il classe 2002 ha anche speso parole di stima per Filippo Inzaghi: «Ha vinto tutto, ho molto rispetto per lui. Quando mi dice di fare qualcosa, lo faccio direttamente. Devo migliorare nella tattica difensiva e nella corsa, ci lavoro ogni giorno». Sguardo infine rivolto all’amichevole di gala contro il Manchester City: «Sarà una grande partita davanti ai nostri tifosi. Un sogno tornare al Barbera».

Restano invece congelate, per il momento, le situazioni legate a Verre, Saric e Buttaro, ancora senza sviluppi concreti sul fronte uscite.