Giornale di Sicilia: “Palermo, pronti i primi tre colpi”

Trattativa in dirittura d’arrivo per il riportare Audero in rosa Ai dettagli anche gli affari per Palumbo e Augello

Il Palermo accelera sul mercato e si prepara a piazzare i primi innesti di spessore in vista della nuova stagione. Con il ritiro fissato per il 13 luglio tra Châtillon e Saint-Vincent, la dirigenza vuole consegnare a Filippo Inzaghi un organico rinnovato e qualitativamente più competitivo. Come riferisce Massimiliano Radicini sul Giornale di Sicilia, nei prossimi giorni potrebbero concretizzarsi ben tre colpi, con l’ipotesi di un poker in caso di doppio rinforzo in difesa.

Audero, trattativa ai dettagli

Il primo nome è quello di Emil Audero, che potrebbe tornare a vestire la maglia rosanero dopo la positiva parentesi della scorsa stagione. Il portiere classe 1997, arrivato in prestito secco dal Como, ha lasciato buone sensazioni e la dirigenza rosanero ha riaperto i contatti con il club lariano, intenzionato a lasciarlo partire. Come scrive Radicini sul Giornale di Sicilia, si lavora a un prestito oneroso con diritto di riscatto, che diventerebbe obbligo in caso di promozione in Serie A. Le parti sono vicine, l’accordo è a un passo.

Palumbo per la regia, Saric verso Modena

Sempre secondo quanto riportato da Massimiliano Radicini sul Giornale di Sicilia, il Palermo ha praticamente in pugno anche Antonio Palumbo, centrocampista classe 1996 reduce da un’ottima stagione con il Modena: 9 gol e 10 assist in 35 presenze. Un jolly di centrocampo ideale per il 3-4-2-1 di Inzaghi. L’operazione potrebbe completarsi con l’inserimento di Dario Saric come contropartita, rientrato dal Cesena e fuori dai piani tecnici rosanero.

Difesa, obiettivi Augello e Marcandalli

In difesa, il club di viale del Fante sta valutando due profili. Il primo è Tommaso Augello, laterale sinistro classe ’94, in uscita dal Cagliari e prossimo svincolato. Il secondo è Alessandro Marcandalli, difensore di proprietà del Genoa reduce da un buon prestito al Venezia. Entrambi sono considerati funzionali al nuovo assetto difensivo a tre. Come sottolinea ancora Radicini sul Giornale di Sicilia, Marcandalli potrebbe agire da braccetto di destra, andando ad affiancare Magnani, Ceccaroni e Peda nella futura retroguardia.

Sondaggio per Väänänen, giovane regista del Rosenborg

Infine, il Palermo guarda anche al mercato estero e ha messo nel mirino Santeri Väänänen, centrocampista finlandese classe 2002, capitano dell’Under 21 e in forza al Rosenborg. Il talento nordico, autore di 8 presenze nell’ultima Eliteserien norvegese, viene considerato un investimento interessante per tecnica e prospettiva. Il club rosanero sta valutando attentamente il profilo, in ottica di un innesto giovane ma già abituato a prendersi responsabilità in mezzo al campo.

Il mosaico rosanero, come evidenzia Massimiliano Radicini sul Giornale di Sicilia, sta cominciando a prendere forma. E questa volta, con idee chiare e mosse mirate.