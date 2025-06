Giornale di Sicilia: “Vasic-Padova si fa, Insigne e Di Mariano in bilico”

Il Palermo non lavora solo in entrata. Accanto alla costruzione di una rosa più competitiva, la dirigenza rosanero si sta muovendo anche sul fronte delle uscite. Come riporta Massimiliano Radicini sulle colonne del Giornale di Sicilia, sono diversi i giocatori che potrebbero salutare il capoluogo siciliano nelle prossime settimane, tra scadenze naturali, prestiti non rinnovati e scelte tecniche legate al nuovo corso targato Inzaghi.

Addii già consumati e prime cessioni

Baniya e Henry hanno già lasciato Palermo: entrambi rientrati ai rispettivi club d’origine, Trabzonspor e Verona, dopo che la società di viale del Fante ha deciso di non esercitare il diritto di riscatto. Discorso opposto invece per Aurelio e Damiani, che – come spiega Radicini sul Giornale di Sicilia – sono stati riscattati dai club in cui erano in prestito, portando nelle casse del club rosanero circa 500 mila euro complessivi e liberando spazio in rosa.

Nikolaou piace in Grecia, Buttaro cerca spazio

Attenzione anche a Dimitrios Nikolaou, difensore greco che potrebbe tornare in patria: secondo quanto riferito da Massimiliano Radicini sul Giornale di Sicilia, l’Aek Atene segue con interesse il centrale ex Spezia, arrivato nell’ambito dell’operazione che coinvolse anche Soleri e Aurelio. Al momento si tratta solo di un sondaggio, ma nei prossimi giorni potrebbe arrivare una proposta concreta. In bilico anche Buttaro, su cui si sono accesi i riflettori di diversi club di Serie B e C. Il giocatore cerca continuità e il Palermo è disposto ad ascoltare le offerte.

Vasic vicino al Padova

In mediana, uno dei nomi in uscita è Vasic. Il centrocampista serbo è seguito dal Padova, e – come riporta Radicini – il trasferimento potrebbe avvenire già prima dell’inizio del ritiro di Châtillon-Saint-Vincent. L’affollamento nel reparto centrale costringerà Inzaghi a delle scelte, e nuovi ingressi potrebbero portare a ulteriori sacrifici.

Futuro incerto per Insigne e Di Mariano

In attacco, restano da chiarire le posizioni di Roberto Insigne e Francesco Di Mariano. Il modulo 3-4-2-1 di Inzaghi non prevede ali pure, e proprio Insigne rischia di trovare poco spazio. Di Mariano, per caratteristiche, potrebbe avere più possibilità di adattarsi, ma non si escludono sorprese. La dirigenza resta aperta a valutazioni in corso d’opera.

Come sottolinea ancora Massimiliano Radicini sul Giornale di Sicilia, il Palermo sta costruendo un gruppo solido, ma sa bene che ogni arrivo richiede anche qualche rinuncia. Le prossime settimane, tra incontri e strategie, saranno decisive per definire la rosa che affronterà la stagione 2024/25.