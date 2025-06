Palermo e Sicily by Car insieme per la A: la nuova maglia e una sinergia nel nome della città

Due eccellenze dell’isola fanno squadra. Il Palermo FC e Sicily by Car, storico marchio palermitano del settore autonoleggio, hanno ufficializzato una nuova partnership per la stagione 2025/26. Come racconta Alessandro Arena sul Giornale di Sicilia, l’accordo prevede che il brand fondato da Tommaso Dragotto sia sponsor unico di maglia per la prossima stagione, al posto di Old Wild West, con l’ambizione di proseguire oltre e accompagnare il club nel possibile ritorno in Serie A.

Obiettivo condiviso: tornare in alto insieme

«Siamo felici e orgogliosi di dare il via a questo viaggio insieme», ha dichiarato l’amministratore delegato del Palermo, Giovanni Gardini, sottolineando – come riportato da Arena sul Giornale di Sicilia – il valore strategico e territoriale dell’accordo: «C’è stata una sinergia importante tra noi, con la volontà comune di lasciare un segno nella città. Vogliamo costruire qualcosa di duraturo».

Il primo evento che suggellerà l’alleanza tra club e azienda sarà il concerto di Radio Italia in programma il 27 giugno al Foro Italico, durante il quale verrà mostrata pubblicamente la nuova maglia con il logo Sicily by Car.

Dragotto: “Palermo merita l’Europa”

Non nasconde l’orgoglio nemmeno Tommaso Dragotto, patron dell’azienda e protagonista del nuovo corso: «Portare il marchio Sicily by Car sul petto dei giocatori del Palermo è un passaggio fondamentale – ha dichiarato ad Alessandro Arena, secondo quanto riportato sul Giornale di Sicilia –. Se la mia azienda è riuscita ad affermarsi in tutta Europa, perché non dovrebbe riuscirci anche il Palermo?».

L’imprenditore ha poi lanciato un messaggio ai tifosi: «Sostenete la squadra e rafforzate il senso di appartenenza. Sono convinto che il ritorno in Serie A sarebbe una svolta positiva per tutta la città».

Un legame con il territorio nel nome dei 125 anni

Come ribadito ancora da Alessandro Arena nel Giornale di Sicilia, l’accordo avrà anche un forte valore simbolico e storico: cade infatti nel 125° anniversario dalla fondazione del Palermo, che sarà celebrato con una serie di iniziative condivise tra il club e l’azienda.