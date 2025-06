Corriere dello Sport: “Como da sogno con Morata. Tutte le trattative del giorno in Serie A”

Il mercato entra nel vivo, tra panchine che cambiano volto e sogni di alta quota. Come racconta Eleonora Trotta sulle colonne del Corriere dello Sport, il Parma inaugura una nuova era: Carlos Cuesta, 29 anni, è il nuovo allenatore dei ducali. Ufficializzato ieri con un comunicato del club, l’accordo prevede un contratto fino al 2027 con opzione per un’ulteriore stagione.

Parma, aria nuova: Cuesta è il più giovane della Serie A

Sarà l’allenatore più giovane del massimo campionato. Come evidenzia Eleonora Trotta nel Corriere dello Sport, Cuesta è un tecnico moderno, innovativo e pragmatico, caratteristiche perfettamente in linea con la visione del presidente Kyle Krause. L’allenatore spagnolo verrà presentato ufficialmente oggi alle ore 15, ma l’identità tattica è già chiara: calcio offensivo, variabile, europeo.

Como da sogno: Fabregas vuole Morata

E a proposito di sogni, il Como non smette di alimentare i propri. Dopo i tentativi invernali, Cesc Fabregas ha riallacciato i contatti con Alvaro Morata. Lo rivela Eleonora Trotta sul Corriere dello Sport: tra i due c’è stima, amicizia e un dialogo aperto sul possibile approdo dell’attaccante in riva al Lario. Resta però da sciogliere il nodo contrattuale: Morata è in prestito al Galatasaray dal Milan, con 6 milioni già versati dai turchi e riscatto fissato a 9 milioni per gennaio 2026. Solo una risoluzione congiunta dell’accordo potrebbe aprire a nuovi scenari.

Lecce: il Leeds su Krstovic, spunta Kevin Carlos

A Lecce il futuro di Nikola Krstovic è incerto. Come riporta ancora Eleonora Trotta sul Corriere dello Sport, il Leeds ha deciso di accelerare per il montenegrino, valutato tra i 25 e i 30 milioni. Pantaleo Corvino, per cautelarsi, ha riallacciato i contatti con l’entourage di Kevin Carlos, 24enne attaccante del Basilea, già da tempo monitorato.

Caprile conteso: Cagliari in pressing, Torino in agguato

In casa Cagliari tiene banco la situazione di Elia Caprile. Il club sardo vorrebbe riscattarlo per 8 milioni, ma deve guardarsi dalla concorrenza del Torino, che – come spiega Eleonora Trotta nel Corriere dello Sport – lo considera l’erede ideale di Vanja Milinkovic-Savic, in uscita verso Napoli.

Il Torino punta anche Ngonge, Juric chiama Sulemana

Ma non finisce qui. Sempre i granata restano forti su Cyril Ngonge, già allenato da Marco Baroni a Verona, e protagonista dei colloqui con il Napoli. Intanto, Ivan Juric – in attesa di definire il proprio futuro – ha chiesto alla dirigenza dell’Atalanta l’ingaggio di Kamaldeen Sulemana. La Dea non molla invece Samuele Ricci, centrocampista che ha espresso il desiderio di compiere un salto di qualità.

Cremonese: Nicola tentato ma ancora incerto

Infine, la Cremonese continua a lavorare per portare Davide Nicola sulla panchina grigiorossa. Come racconta Eleonora Trotta sul Corriere dello Sport, ieri c’è stato un lungo confronto tra le parti. L’ex tecnico di Cagliari e Salernitana è da sempre la prima scelta per il dopo Stroppa, ma la sua attesa prolungata è il segnale di un ragionamento in corso, forse in attesa di proposte più allettanti.