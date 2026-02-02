Giornale di Sicilia: “Palermo, preso Johnsen. Il secondo colpo è Rui Modesto? Le ultime”

Il Palermo ha chiuso il cerchio per Dennis Johnsen. Per l’arrivo del trequartista norvegese dalla Cremonese manca ormai soltanto l’ufficialità, attesa nel corso della giornata. Come racconta Massimiliano Radicini sul Giornale di Sicilia, l’esito della trattativa appare scontato alla luce dell’evoluzione delle ultime ore e della gestione del calciatore, rimasto in panchina fino al 95’ nella gara contro l’Inter: un segnale chiaro di un’operazione ormai definita.

Secondo quanto riferisce Massimiliano Radicini del Giornale di Sicilia, Palermo e Cremonese avevano trovato l’intesa da tempo. L’operazione si colloca su parametri economici di assoluto rilievo per la categoria, con il club rosanero pronto a investire una cifra superiore ai 3 milioni di euro. Per Johnsen è già pronto un contratto di tre anni e mezzo, ulteriore conferma della centralità che il giocatore avrà nelle idee dell’area tecnica.

Con la finestra di mercato che si chiude alle 20, però, l’attenzione del club resta concentrata anche sul fronte delle uscite. In particolare, la dirigenza sta lavorando con decisione alla cessione di Salim Diakitè, profilo che continua a raccogliere manifestazioni di interesse. Oltre a Modena e Avellino, nelle ultime ore – come sottolinea ancora Massimiliano Radicini sul Giornale di Sicilia – si è inserita con forza anche la Juve Stabia, aumentando il numero degli interlocutori e rendendo la giornata potenzialmente decisiva per la partenza dell’ex Ternana.

Un’eventuale uscita del laterale maliano libererebbe immediatamente spazio per un intervento in entrata sulle corsie esterne. In cima alla lista resta Rui Modesto, esterno di proprietà dell’Udinese, da tempo monitorato e valutato come profilo coerente per caratteristiche tecniche, duttilità e sostenibilità dell’operazione.

Le ultime ore di mercato si annunciano dunque intense per il Palermo, impegnato a rifinire un organico che, con l’arrivo di Johnsen, trova il tassello offensivo atteso. Intanto il club ha espresso il proprio cordoglio per la scomparsa di Nicola Salerno, venuto a mancare all’età di 69 anni: un ricordo sentito per un dirigente che aveva vestito il rosanero nel corso della stagione 2016/17, come conclude Massimiliano Radicini sul Giornale di Sicilia.