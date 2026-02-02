Giornale di Sicilia: “Una corsa a quattro in cui niente è scontato”

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 2, 2026
palermo modena 1-1 (66) Inzaghi

La corsa alla Serie A entra nel vivo e resta apertissima. Come analizza Luigi Butera sul Giornale di Sicilia, il Frecciarossa è già partito, ma il Palermo è riuscito a rimanere agganciato al vagone buono insieme a Venezia, Frosinone e Monza. Saranno queste quattro squadre a contendersi i primi due posti che valgono la promozione diretta.

Il perimetro della lotta si è definito nell’ultimo turno, che per i rosanero poteva essere persino più favorevole se Entella e Padova avessero frenato Frosinone e Monza. Il distacco dalle quinte è comunque salito a sette punti, rendendo difficile immaginare rientri clamorosi. Un dato che, come sottolinea Luigi Butera del Giornale di Sicilia, certifica come la battaglia sia ormai circoscritta.

Nel lunghissimo sprint finale, il Palermo di Inzaghi parte oggi più indietro in classifica, ma con segnali incoraggianti. Sei punti dal primo posto, cinque dal secondo e tre dal terzo non chiudono affatto i giochi. La striscia di undici partite senza sconfitte e la vittoria esterna contro il Bari hanno lasciato sensazioni molto positive. Secondo Luigi Butera sul Giornale di Sicilia, la squadra appare più compatta, convinta dei propri mezzi e finalmente solida anche in fase difensiva.

A Bari si è visto un Palermo maturo, capace di vincere con il piglio della grande squadra. Nessun atteggiamento rinunciatario dopo il gol di Le Douaron, ma la volontà di cercare il raddoppio, arrivato grazie alla splendida azione orchestrata da Palumbo e Pohjanpalo. Un segnale di crescita che, come evidenzia ancora Luigi Butera del Giornale di Sicilia, vale più del confronto con un Bari ridimensionato, soprattutto se paragonato al pareggio recente con il Mantova.

Il prossimo turno potrebbe offrire un’occasione importante. Sabato il Palermo potrebbe avvicinarsi ulteriormente alla Serie A a patto di battere l’Empoli di Dionisi, tecnico che da queste parti non gode di grande simpatia. Prima della sfida dei rosanero, allo Stirpe andrà in scena Frosinone-Venezia: qualcuno, inevitabilmente, perderà punti. Al Palermo il compito di farsi trovare pronto.

Inzaghi è chiamato anche a trovare soluzioni per sostituire lo squalificato Palumbo. Tramoni non arriverà, ma Johnsen sì, anche se difficilmente potrà essere protagonista immediato. La sensazione, però, è che la corsa resti apertissima. E come conclude Luigi Butera sul Giornale di Sicilia, in una volata a quattro come questa, niente è davvero scontato.

