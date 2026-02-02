Stadio Barbera, si entra nella fase operativa: tempi stretti e polemiche politiche

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 2, 2026
Screenshot 2026-02-02 075718

Il progetto sul futuro dello stadio Renzo Barbera entra nella sua fase operativa, ma il tempo a disposizione non è molto. Come racconta Giancarlo Macaluso sul Giornale di Sicilia, nei giorni scorsi si è tenuta una prima riunione con i rappresentanti inglesi del City Football Group, mentre per stamattina è stata convocata la conferenza dei capigruppo del Consiglio comunale dal presidente Giulio Tantillo, chiamata a definire il metodo di lavoro e l’iter delle prossime delibere.

Secondo quanto ricostruisce Giancarlo Macaluso del Giornale di Sicilia, non ci sono dubbi sul fatto che il confronto servirà a riportare al centro il tema dei progetti sul Barbera, che dovranno comunque procedere con rapidità. Già la scorsa settimana, infatti, si era svolto un incontro con i gruppi consiliari inglesi, primo passo di un percorso che ora entra nel vivo.

La settimana scorsa, nel corso di un incontro con i gruppi politici, sono state accennate alcune ipotesi di restyling dello stadio, ma il confronto ha acceso un vespaio di polemiche. Come riporta ancora Giancarlo Macaluso sul Giornale di Sicilia, le proposte sono state illustrate senza documentazione tecnica e in modo superficiale, innescando reazioni critiche soprattutto da parte delle opposizioni. «Siamo stati lieti di apprendere che finalmente esiste un progetto per il nostro stadio, finalizzato alla sua trasformazione e all’adeguamento a un tifo che Palermo merita e attende da tempo», è stato dichiarato, «ma perché escluderci?».

Nel mirino delle minoranze è finito il metodo adottato. Sempre secondo Giancarlo Macaluso del Giornale di Sicilia, durante la conferenza di illustrazione del progetto non è stata mostrata alcuna documentazione, ma solo un’esposizione orale, peraltro parziale, accompagnata dall’impegno a trasmettere successivamente le carte ai consiglieri. Da qui la presa di posizione di alcuni esponenti di minoranza, tra cui Arcoleo, Di Gangi, Piccione e Teresi (Pd), insieme a Miceli e Randazzo (M5S), Osso (Agrigento e Fiorello), Giaconia (gruppo misto), oltre a Carmelo Miceli e Franco Miceli.

Il presidente Tantillo ha respinto le accuse, replicando punto su punto. Dal suo entourage filtra irritazione per le critiche, ritenute non fondate, soprattutto perché – come evidenzia Giancarlo Macaluso sul Giornale di Sicilia – la partecipazione all’incontro con il City era proporzionale alle possibilità offerte e il tema era stato introdotto in modo preliminare proprio per consentire un successivo approfondimento con tutti i consiglieri.

Il confronto politico, dunque, è destinato a proseguire nelle prossime settimane, mentre sullo sfondo resta l’urgenza dei tempi e la necessità di arrivare a decisioni condivise su un’infrastruttura considerata strategica per il futuro sportivo e urbano della città.

Nuovo stadio di Palermo, il piano City: museo, verde e multifunzionalità

Altre notizie

inzaghi mirri gardini osti (14)

Giornale di Sicilia: “Palermo, preso Johnsen. Il secondo colpo è Rui Modesto? Le ultime”

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 2, 2026
Screenshot 2026-02-02 075021

Nuovo stadio di Palermo, il piano City: museo, verde e multifunzionalità

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 2, 2026
snapsave-app_3649181652215237450-e1749249447783

Il Secolo: “Thorsby-Palermo, i motivi del mancato accordo”

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 2, 2026
palermo sampdoria serie b 1-0 (32) depaoli le douaron

Spezia, salta lo scambio col Palermo: Osti dice no a Di Serio-Le Douaron

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 2, 2026
Cremonese-Palermo 2-2 Serie B (13) Johnsen ranocchia

Tuttosport: “Palermo, è fatta per Johnsen: firma fino al 2029. Serie B, raffica di colpi”

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 2, 2026
2afc52ed-6fdc-4a9b-ab54-e694cbf90885

Gazzetta dello Sport: “Palermo, il botto finale. Tutte le trattative del giorno in serie B”

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 2, 2026
palermo manchester city (127) osti Mirri

Corriere dello Sport: “Palermo, doppio colpo in chiusura”

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 2, 2026
Screenshot_2026-02-01-23-26-55-226_com.android.chrome-edit

Di Marzio: “Palermo-Johnsen, domani le visite mediche”

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 1, 2026
palermo pescara 5-0 (165) diakitè

TMW: “Juve Stabia, arriva Diakite in prestito dal Palermo”

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 1, 2026
file10

TMW: “Palermo, tentativo per Depaoli. La situazione”

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 1, 2026
palermo pescara 5-0 (154) diakitè

Di Marzio: “Juve Stabia, è fatta per Diakitè dal Palermo”

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 1, 2026
images

Palermo FC, il cordoglio per la scomparsa di Nicola Salerno

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 1, 2026

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Ultimissime

inzaghi mirri gardini osti (14)

Giornale di Sicilia: “Palermo, preso Johnsen. Il secondo colpo è Rui Modesto? Le ultime”

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 2, 2026
Screenshot 2026-02-02 075718

Stadio Barbera, si entra nella fase operativa: tempi stretti e polemiche politiche

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 2, 2026
Screenshot 2026-02-02 075021

Nuovo stadio di Palermo, il piano City: museo, verde e multifunzionalità

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 2, 2026
snapsave-app_3649181652215237450-e1749249447783

Il Secolo: “Thorsby-Palermo, i motivi del mancato accordo”

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 2, 2026
palermo sampdoria serie b 1-0 (32) depaoli le douaron

Spezia, salta lo scambio col Palermo: Osti dice no a Di Serio-Le Douaron

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 2, 2026