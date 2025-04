Giornale di Sicilia: “Palermo, missione tris. Al San Nicola per sfatare l’ultimo tabù”

Il Palermo si prepara a vivere una serata da dentro o fuori al San Nicola, dove andrà a caccia del tanto atteso tris di vittorie consecutive, traguardo che in questo campionato non è ancora riuscito a centrare. Come sottolineato da Massimiliano Radicini sul Giornale di Sicilia, una serie di tre successi rappresenterebbe non solo un’iniezione di fiducia ulteriore per la squadra di Dionisi, ma anche un chiaro segnale alle rivali nella corsa play-off.

Il momento è certamente positivo, con i rosanero reduci dalle convincenti vittorie contro Salernitana e Sassuolo. L’ultima volta che il Palermo riuscì a inanellare tre successi di fila risale alla scorsa stagione, quando, tra febbraio e marzo, superarono in sequenza Bari, Feralpisalò e Como. In questa annata, invece, la squadra ci è andata vicina due volte: prima a gennaio, battendo Modena e Juve Stabia prima di cadere a Reggio Emilia; poi a cavallo tra febbraio e marzo, con i successi contro Cosenza e Brescia, seguiti dal pari contro la Sampdoria.

Questa sera, dunque, arriva la terza occasione: come ribadito dal Giornale di Sicilia, il Palermo punta non solo ai tre punti ma anche a confermare la sua nuova solidità, costruita grazie ai rinforzi invernali e all’assestamento tattico operato da Dionisi. A centrocampo dovrebbe rivedersi Ranocchia accanto a Gomes, mentre sulla trequarti si appresta a tornare Verre, in sostituzione dello squalificato Segre. In attacco confermatissimo il tandem Brunori-Pohjanpalo, con il finlandese che ha già firmato otto gol in otto partite.

Un successo contro il Bari, in uno scontro diretto così delicato, permetterebbe ai rosanero di allungare a +7 sui pugliesi, e guardare con maggiore fiducia alle ultime giornate di regular season.