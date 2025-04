Giornale di Sicilia: “Bari-Palermo, le probabili formazioni”

Emergenza difensiva in casa Palermo in vista della sfida di stasera al San Nicola contro il Bari. Come riportato dal Giornale di Sicilia, Dionisi dovrà rinunciare a Ceccaroni, che ha provato fino all’ultimo a recuperare dal problema muscolare accusato contro il Sassuolo ma, per prudenza, è stato deciso di non rischiarlo. L’obiettivo è riaverlo al top tra dieci giorni contro la Carrarese, insieme a Nikolaou, anche lui fermo da fine gennaio.

Alla luce di queste assenze, secondo quanto riferisce Alessandro Arena sul Giornale di Sicilia, il tecnico rosanero è orientato a confermare un assetto difensivo con Baniya, Blin (adattato nuovamente a centrale) e Magnani. A centrocampo, Ranocchia dovrebbe rientrare accanto a Gomes, mentre sugli esterni si va verso la conferma di Pierozzi e Lund, diventati ormai punti fermi sulle fasce.

Sulla trequarti tornerà dal primo minuto Valerio Verre, in sostituzione dello squalificato Segre, a supporto di Brunori e dell’imprendibile Pohjanpalo. Il finlandese, autentico trascinatore dell’attacco rosanero, è a quota otto gol in altrettante presenze, con quattro reti nelle ultime due gare: se dovesse mantenere questo ritmo, il Palermo potrebbe davvero sognare in grande in vista dei play-off.