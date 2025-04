Gazzetta dello Sport: “Bari-Palermo, per il salto in alto. Un derby del Sud con vista playoff”

Stasera al San Nicola non sarà soltanto un acceso derby del Sud: tra Bari e Palermo in palio ci sono punti pesanti per la corsa ai playoff. Come evidenziato da Franco Cirici sulla Gazzetta dello Sport, i rosanero arrivano forti di quattro punti di vantaggio, costruiti soprattutto grazie alle vittorie consecutive contro Salernitana e Sassuolo. Il Bari, invece, è chiamato a sfatare il tabù casalingo: l’ultima vittoria interna risale al 2 febbraio contro il Frosinone.

“Non si ottiene qualcosa di concreto se non si passa da partite come questa”, ha dichiarato in conferenza il tecnico dei pugliesi Moreno Longo, spronando i suoi a replicare l’atteggiamento mostrato a Catanzaro. Fondamentale per il Bari sarà anche la capacità di colpire con tutti i reparti: sono infatti ben 19 i marcatori diversi andati a segno finora, un dato sottolineato con orgoglio da Longo.

Il Palermo, dal canto suo, punta forte sull’asse Brunori-Pohjanpalo, con il finlandese che ha realizzato otto gol nelle ultime otto gare. Ma come riporta la Gazzetta dello Sport, Dionisi dovrà fare i conti con un organico ridotto: fuori Ceccaroni per infortunio e Segre per squalifica, il tecnico rosanero ridisegnerà la difesa spostando Blin al centro e Magnani a sinistra. A centrocampo tornerà Ranocchia accanto a Gomes, mentre Verre sarà chiamato a supportare le due punte.

Il Palermo cerca il primo tris stagionale. Il Bari, invece, cerca risposte, coraggio e la vittoria che al San Nicola manca da troppo tempo. In palio, questa sera, molto più di tre punti.