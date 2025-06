Giornale di Sicilia: “Palermo, in uscita è tutto fermo”

Alcuni rosanero rischiano di non partire per il ritiro

Il Palermo lavora sottotraccia per snellire la rosa e adeguarla alle esigenze tattiche di Filippo Inzaghi, ma le operazioni in uscita stentano a decollare. Alcuni elementi, pur avendo un certo peso economico e contrattuale, non rientrano nei piani tecnici e potrebbero restare fuori già dalla lista dei convocati per il ritiro di Châtillon. A rivelarlo è Massimiliano Radicini sul Giornale di Sicilia.

Tra i nomi più caldi in uscita c’è quello di Roberto Insigne, esterno offensivo classe 1994. Dopo due stagioni altalenanti, condite da 55 presenze e 7 gol (cinque dei quali segnati in un arco di appena due mesi), il giocatore non ha mai trovato continuità. Come riportato da Radicini sul Giornale di Sicilia, su di lui c’è il forte interesse del Pescara, neopromosso in Serie B: il direttore sportivo Daniele Faggiano valuta un’offerta, che potrebbe includere anche il difensore Alessio Buttaro, classe 2002, reduce da una stagione con appena 121 minuti giocati.

Più complessa la situazione di Francesco Di Mariano, simbolo di appartenenza e professionalità, ma frenato dai continui infortuni muscolari. L’impressione – spiega Radicini sul Giornale di Sicilia – è che le strade con il Palermo siano destinate a separarsi, anche se al momento non sono arrivate offerte ufficiali.

Sul fronte difensivo resta da risolvere il nodo Dimitrios Nikolaou. Il centrale greco, arrivato la scorsa estate come uno dei colpi più onerosi del mercato voluto da Dionisi, ha perso progressivamente spazio fino a diventare riserva. Il suo cartellino resta però appetibile: Aek Atene e Olympiacos hanno già sondato il terreno. La valutazione si aggira attorno al milione e mezzo di euro.

Situazione intricata anche per Valerio Verre, arrivato con aspettative elevate ma mai realmente incisivo. Il contratto in scadenza nel 2027 complica le eventuali trattative in uscita.

Infine, i giovani Vasic e Desplanches sono destinati a partire in prestito secco in Serie B per trovare continuità e spazio. Il Palermo pianifica, ma prima di acquistare serve fare spazio. E per ora, lo spazio tarda ad arrivare.