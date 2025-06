Giornale di Sicilia: “Palermo, non solo cessioni. Augello, Palumbo ed Elia verso la firma. Nodo portiere”

Il Palermo lavora su due binari. Da una parte le uscite, ancora in fase di definizione, dall’altra gli ingressi, portati avanti con metodo e in maniera mirata. Come riferisce Massimiliano Radicini sul Giornale di Sicilia, l’obiettivo del club è mettere a disposizione di Filippo Inzaghi una rosa competitiva e strutturata già per l’inizio del ritiro a Châtillon, così da permettere al nuovo tecnico di lavorare subito su identità tattica e automatismi.

Il primo colpo in arrivo è Tommaso Augello: la trattativa è ormai ai dettagli, con accordo economico già raggiunto. Il terzino sinistro classe 1994 firmerà un biennale con opzione per il terzo anno in caso di promozione in Serie A. La Cremonese ha provato a inserirsi, ma il Palermo ha resistito e l’operazione verrà formalizzata nei prossimi giorni.

Subito dopo toccherà a Antonio Palumbo, centrocampista del Modena individuato come rinforzo ideale per la trequarti. Come riporta ancora Radicini sul Giornale di Sicilia, l’accordo prevede 1,5 milioni di euro cash più il cartellino di Dario Saric, centrocampista bosniaco che piace anche all’Avellino. Il valore complessivo dell’affare si avvicina ai 2,5 milioni.

Sempre secondo il Giornale di Sicilia, è ben avviata anche la trattativa con lo Spezia per Elia, esterno offensivo duttile in grado di giocare su entrambe le fasce. Il costo dell’operazione si aggira poco sopra al milione di euro.

Sul fronte difensivo resta viva la pista che porta a Marcandalli del Genoa, difensore giovane, fisicamente strutturato e con ampi margini di crescita. Non è l’unica opzione valutata dalla dirigenza, ma è tra le più accreditate.

Infine, nodo portiere. La pista Emil Audero si è raffreddata nelle ultime settimane, anche se – come sottolinea Radicini sul Giornale di Sicilia – non è ancora del tutto tramontata. Il Palermo valuta altri profili: Gomis dovrebbe restare come secondo, mentre Cutrona, fresco di rinnovo, sarà il terzo portiere.

Tra i possibili titolari, oltre ad Audero, prende quota il nome di Jonathan Klinsmann, classe 1997, reduce da una buona stagione al Cesena e sotto contratto fino al 2026. Sullo sfondo restano anche le ipotesi Vasquez (Milan), Fulignati (Cremonese) e Joronen (Venezia), attualmente più defilate ma comunque monitorate.