Corriere dello Sport: “Il Como non si nasconde più. Tutte le trattative del giorno in Serie A”

Il Como non si nasconde più: l’obiettivo dichiarato per la prossima stagione è un piazzamento in Europa League. Come rivelato da Eleonora Trotta sul Corriere dello Sport, la società lariana ha fissato un budget da 100 milioni di euro per rafforzare la rosa a disposizione di Cesc Fabregas, puntando su giocatori giovani, di talento, ma anche su profili esperti e abituati ai grandi palcoscenici.

Il primo grande colpo è Jesus Rodriguez (19), esterno offensivo spagnolo del Real Betis, che ha scelto l’Italia per continuare il proprio percorso di crescita. L’accordo, come riportato da Trotta sul Corriere dello Sport, è stato chiuso sulla base di 21-22 milioni di euro, più 5 di bonus. Decisivo il ruolo dell’agente del calciatore nella mediazione con il club andaluso.

Capitolo Morata: l’attaccante classe 1992 ha già raggiunto un’intesa totale con il Como, pronto a prelevarlo dal Galatasaray per circa 10 milioni di euro, più bonus. Restano da limare i dettagli per interrompere in anticipo il prestito in Turchia. In difesa, il Como insiste con il Milan per Malick Thiaw (23): il giocatore non ha ancora detto sì, ma il pressing prosegue, anche da parte dello stesso Fabregas, che lo ritiene fondamentale per il progetto.

Restando in attacco, tra gli obiettivi figura anche Roberto Piccoli (24) del Cagliari, valutato 25 milioni da Tommaso Giulini. La concorrenza di Fiorentina e Bologna è forte, ma il Como potrebbe accelerare presto. Proseguono, intanto, i contatti per Nicolas Kühn (25) del Celtic, reduce da una stagione positiva in Champions League.

Il mercato, però, si muove anche altrove. Come segnala ancora Eleonora Trotta sul Corriere dello Sport, il Torino ha raggiunto un’intesa con l’Al-Duhail per la cessione di Saul Coco (26), ma manca il sì del giocatore. I granata trattano anche Anjorin e Ismajli, mentre Davide Nicola, nuovo tecnico della Cremonese, ha chiesto Antonio Sanabria, suo pupillo ai tempi di Torino.

Il Sassuolo punta su Patrick Cutrone e Daniele Rugani per ricostruire il reparto difensivo, mentre Verona e Fiorentina preparano un summit per trattare i difensori Valentini e Moreno. Il Pisa ha ufficializzato Jeremy Mbambi (17) dal Gent e segue Tanner Tessman (23) del Lione. Infine, confermate le cifre per il baby talento Francesco Camarda (17) al Lecce: riscatto a 3 milioni, controriscatto per il Milan fissato a 4.

Il Como, intanto, sogna in grande. Con nomi, cifre e ambizioni da vera outsider europea.