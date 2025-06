Giornale di Sicilia: “Palermo, in arrivo i primi tre botti”

Il mercato apre ufficialmente domani, ma il Palermo ha già acceso i motori. Come riportato da Alessandro Arena sul Giornale di Sicilia, questa settimana potrebbe essere decisiva per chiudere ben tre colpi in entrata: i rosanero vogliono presentarsi al ritiro con una rosa già rinforzata e operativa.

Palermo, Farina ai saluti: pronto il nuovo responsabile del settore giovanile

I primi due affari sono praticamente in cassaforte: si tratta di Tommaso Augello, ex Cagliari, e di Antonio Palumbo, in uscita dal Modena. Secondo quanto riferisce ancora Arena sulle colonne del Giornale di Sicilia, Augello dovrebbe firmare un contratto biennale con opzione per il terzo anno in caso di promozione. Palumbo, invece, arriverà per 1,5 milioni più il cartellino di Dario Saric, con condizioni contrattuali simili a quelle del terzino. Entrambi i giocatori sono attesi in città già nei prossimi giorni per visite mediche e firma.

Sul fronte Salvatore Elia, la trattativa con lo Spezia è ben avviata: il giocatore ha già detto no al Venezia e spinge per tornare a Palermo. Sempre secondo quanto ricostruito da Alessandro Arena sul Giornale di Sicilia, la proposta del club rosanero si aggira su 1,2 milioni più bonus, ma i liguri vorrebbero qualcosa in più. L’ottimismo, però, resta alto: la chiusura potrebbe arrivare entro fine settimana.

Diverso invece il discorso per la porta. Il primo obiettivo è Emil Audero, ma il Como chiede oltre 3 milioni e non vuole partecipare al pagamento dell’ingaggio (1,5 milioni annui): in caso di rottura, il Palermo potrebbe virare su Klinsmann del Cesena. Più distanti Fulignati della Cremonese e Vasquez del Milan.

In difesa, si raffredda la pista Marcandalli (Genoa) e torna in auge Giorgini (Südtirol), già sondato a gennaio. Il giocatore è in scadenza nel 2025, gradisce la destinazione, ma la richiesta da 1,5 milioni potrebbe essere troppo alta. Il Palermo valuta un’offerta da un milione.

In uscita, la situazione è stagnante: ci sono diversi esuberi, ma poche offerte concrete. Come sottolineato da Arena nel suo articolo sul Giornale di Sicilia, il Pescara segue Roberto Insigne, che però non ha ancora dato l’ok. Agli abruzzesi piacciono anche Buttaro (sondaggio della Carrarese) e Desplanches, che verrà ceduto solo dopo l’arrivo di un nuovo portiere. Di Mariano piace al Bari, ma è necessaria una revisione dell’ingaggio. In lista partenti anche Verre, Nikolaou (che nel frattempo si è sposato) e Vasic, per cui la Reggiana è in vantaggio sul Cesena, con il Padova che osserva.