Giornale di Sicilia: “Siracusa, occhi su Corona”

Quella appena iniziata potrebbe essere la settimana della svolta per il Siracusa, soprattutto sul fronte dirigenziale. Come riportato da Francesco Gallo sul Giornale di Sicilia, oggi scade ufficialmente il contratto che legava Antonello Laneri al Catania, e il ritorno in azzurro del direttore sportivo originario di Leonforte sembra ormai imminente.

Laneri rappresenterebbe una garanzia per il club: con il Siracusa ha già collezionato successi importanti sia in Serie D che tra i professionisti. Un incontro con la proprietà è previsto per domani, e potrebbe sancire il suo nuovo incarico, come sottolineato ancora da Gallo sulle colonne del Giornale di Sicilia.

Un altro ritorno che sembra vicino è quello di Graziano Urso, preparatore dei portieri, pronto a subentrare a Luca Aprile, corteggiato dal Benevento.

Sul fronte mercato, iniziano a circolare i primi nomi in entrata. In particolare, due attaccanti siciliani: Orazio Pannitteri e Giacomo Corona – quest’ultimo di proprietà del Palermo ma reduce da un prestito al Pontedera. In uscita, invece, si segnala l’interesse del Picerno per il giovane esterno Francesco Pistolesi, mentre il difensore centrale Joachin Suhs è seguito da diverse squadre. Tuttavia, come riporta Francesco Gallo nel Giornale di Sicilia, il difensore argentino dovrebbe incontrare presto la società per discutere un possibile rinnovo.