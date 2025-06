Giornale di Sicilia: “L’Athletic Palermo targato Ferraro riparte da Crivello e Mazzotta”

Settimana cruciale in casa Athletic Club Palermo, con le prime decisioni di peso per l’avvio della nuova stagione in Serie D. Come riportato da Salvatore Matranga sul Giornale di Sicilia, è ormai imminiente la risoluzione consensuale tra la società nerorosa e Filippo Raciti, tecnico della promozione. Un addio sereno, che apre la strada all’arrivo del nuovo allenatore.

La scelta del direttore generale Giorgio Perinetti è ricaduta su un profilo esperto e profondo conoscitore della categoria: Emanuele Ferraro, classe 1978, ex tecnico del Sant’Agata di Militello. Secondo Matranga sul Giornale di Sicilia, per Ferraro è pronto un contratto annuale e la firma, insieme all’ufficialità, dovrebbe arrivare entro la fine della settimana.

Solo dopo la definizione della guida tecnica si discuterà dei confermati e delle partenze. L’idea, come sottolinea ancora Salvatore Matranga sulle pagine del Giornale di Sicilia, è quella di costruire una rosa che sappia fondere gioventù ed esperienza, con l’obiettivo dichiarato di mantenere la categoria con tranquillità, valorizzando il capitale umano esistente. Ferraro è noto per il suo modulo 4-3-1-2 con trequartista a supporto delle due punte.

Sul fronte giocatori, Crivello e Mazzotta sono stati già blindati per un’altra stagione in difesa. Tutti gli altri restano sotto osservazione, anche in base alle indicazioni che fornirà il nuovo tecnico. Dubbi sulla permanenza di Concialdi, Matera e Spinola, mentre le probabilità di vedere ancora in rosa Valença, Sangarè e Romano – considerati fedelissimi di Raciti – appaiono minime.

Infine, resta aperta la questione dello stadio. Come riporta Matranga sul Giornale di Sicilia, il presidente Conte ha dichiarato: «Abbiamo avuto rassicurazioni da parte del sindaco Lagalla e dell’assessore Anello: le procedure per l’omologazione del velodromo Paolo Borsellino sono in fase avanzata e verranno completate prima dell’inizio della nuova stagione sportiva».