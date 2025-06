Gazzetta dello Sport: “Grande fermento in casa Palermo. Azzi-Venezia, tutte le trattative del giorno in Serie B”

Si apre con molte novità la settimana del mercato cadetto. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, il Frosinone si è inserito nella corsa per Gabriele Calvani, difensore di proprietà del Genoa reduce dalla stagione al Brescia. Il classe 2003 è nel mirino del Bari, ma valuta attentamente la proposta del ds Castagnini, suo ex dirigente.

Sempre secondo la Gazzetta dello Sport, il Bari è tra i club più attivi: dopo aver ufficializzato Cerofolini (dal Frosinone) e Verreth (dal Brescia), sta trattando due ex giocatori del Catanzaro: Pagano (di proprietà della Roma, il più vicino alla chiusura) e Quagliata (in uscita dalla Cremonese). In valutazione anche Pandolfi del Cittadella.

Grande fermento anche in casa Palermo, che – come evidenzia ancora la Gazzetta dello Sport – ha avviato trattative avanzate per l’esterno Tommaso Augello (Cagliari) e per il ritorno di Salvatore Elia, rientrato allo Spezia. Il club rosanero segue anche Antonio Palumbo del Modena, che potrebbe liberare Saric, possibile partente.

Il Venezia di Stroppa punta forte su Azzi della Cremonese, mentre Candela, rientrato dal prestito al Valladolid, potrebbe finire allo Spezia.

In fermento anche l’Avellino, pronto a chiudere per l’attaccante Favilli e per Kumi, centrocampista del Sassuolo reduce dal prestito alla Reggiana. Quest’ultima, nel frattempo, riflette sull’arrivo di Bertagnoli dal Brescia.

Il Catanzaro continua a puntare sui giovani e ha ufficializzato Alesi dal Milan Futuro, mentre ha avviato contatti per Magni.

Il Mantova ha piazzato due colpi: il difensore Castellini (ex Pisa, di proprietà del Catania) e Marras, in arrivo dal Caldiero.

Infine, novità anche in Serie C: Daniele Faggiano è il nuovo direttore sportivo della Salernitana, mentre il Rimini ha promosso in panchina D’Alesio, già presente nello staff tecnico.