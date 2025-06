Gazzetta dello Sport: “Monza venduta per 30 milioni”

Potrebbe essere oggi il giorno decisivo per il futuro del Monza. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, è infatti atteso il signing per il passaggio della maggioranza del club – circa il 75-80% delle quote – dalla Fininvest a una cordata statunitense guidata dalla società di venture capital Beckett Layne Ventures, con sede a Larchmont, New York. L’operazione avrebbe un valore complessivo vicino ai 30 milioni di euro, bonus compresi.

Tra i protagonisti della trattativa – riferisce sempre la Gazzetta dello Sport – ci sarebbero Brandon Berger, ex responsabile marketing del Chelsea, e l’avvocato Mauro Baldissoni, che ha curato il dossier per conto degli americani. La Fininvest, proprietaria del club dal 2018, dovrebbe mantenere una quota di minoranza almeno fino al closing definitivo previsto tra qualche settimana, inaugurando così una fase di transizione condivisa.

Galliani resta nel breve, ma si pensa al futuro

Durante l’interim period, sarà ancora Adriano Galliani a guidare la gestione operativa del Monza, in sinergia con i futuri vertici. Ma già circolano nomi per la nuova governance. Secondo la Gazzetta dello Sport, Baldissoni potrebbe diventare il nuovo amministratore delegato, con Nicolas Burdisso in pole per il ruolo di direttore sportivo e Francesco Vallone come capo scout. Resta anche l’ipotesi Alex Menta, attuale general manager della Triestina, legato a una parte degli investitori: potrebbe proporre Daniele Delli Carri per l’area tecnica.

Situazione tecnico-sportiva: Bianco in bilico

Il cambio ai vertici potrebbe incidere anche sul piano tecnico. Paolo Bianco, scelto dalla vecchia proprietà e sotto contratto biennale, non è certo di restare. Il nome di Daniele De Rossi – sottolinea ancora la Gazzetta dello Sport – resta un’alternativa affascinante, anche se lo stipendio pattuito con la Roma (3 milioni netti) rappresenta un ostacolo significativo.

Il mercato: primi colpi e tanti nomi nel mirino

Il mercato del Monza è già in movimento. Sono ufficiali gli arrivi di Obiang, Zeroli, Sardo e il rinnovo di Keita Baldé. Ma sono molti i nomi in orbita brianzola: in attacco si segue Walid Cheddira del Napoli, mentre tra i pali piace Thiam, svincolato. Occhi puntati anche su De Pieri, Franco Carboni (Inter), Correia (Triestina), Lezzerini, Besaggio e Adorni (tutti in uscita dal Brescia), senza dimenticare il giovane Bakoune, terzino classe 2006 del Milan, con cui i contatti sarebbero già molto avanzati.

In attesa dell’ufficialità del nuovo assetto societario, si profila un’estate intensa per il club brianzolo, che – indipendentemente dalla proprietà – ha un obiettivo chiaro: costruire una squadra competitiva per tornare subito in Serie A, come evidenziato più volte dalla Gazzetta dello Sport.