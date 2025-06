Cristiano Ronaldo, rinnovo record con l’Al Nassr: guadagna 7 euro al secondo e sogna il Mondiale 2034

Nel tempo necessario per leggere questo articolo, Cristiano Ronaldo avrà incassato più di 1.200 euro. A calcolarlo è la Gazzetta dello Sport, che ha analizzato in dettaglio i termini del nuovo rinnovo tra il campione portoghese e l’Al Nassr: contratto esteso fino al 2027 con un ingaggio monstre da 200 milioni di euro (178 milioni di sterline), a cui si aggiungono 30 milioni di bonus alla firma.

Una cifra che non tiene conto dei benefit straordinari inclusi nell’accordo: secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, Ronaldo guadagna quasi 7 euro al secondo, circa 25.000 euro all’ora, 600.000 al giorno e ben 4 milioni a settimana, con una proiezione mensile di quasi 17 milioni di euro.

La «squadra personale» di Ronaldo: 16 dipendenti a carico del club

Oltre allo stipendio, è la gestione della sua quotidianità a rendere l’accordo con l’Al Nassr unico al mondo. La Gazzetta dello Sport svela che nella villa del fuoriclasse lavoreranno 16 persone tra cuochi, giardinieri, autisti, governanti e addetti alla sicurezza. Una vera e propria squadra, stipendiata interamente dal club saudita.

E poi ci sono i bonus sportivi: 93.000 euro per ogni gol, 46.000 per ogni assist (cifre che aumenteranno nella seconda stagione), 10 milioni in caso di vittoria del campionato, 5 milioni se conquisterà la Scarpa d’Oro, 7,5 milioni per la Champions asiatica. A questi si aggiungono 70 milioni da sponsor arabi e 5 milioni annui per l’utilizzo di un jet privato. Non da ultimo, Ronaldo ha acquistato il 15% delle azioni del club.

Tra presente e futuro: CR7 guarda già al Mondiale 2034

Il fuoriclasse non si pone limiti. Intervistato sul progetto saudita, Ronaldo ha dichiarato: «Solo chi non ha mai giocato qui o non capisce nulla di calcio dice che questo campionato non è tra i primi cinque al mondo. Credo nel progetto, ecco perché sono rimasto».

Mentre punta al Mondiale 2026, CR7 non esclude un futuro ancora più lungo nel calcio, con uno sguardo persino all’edizione del 2034, che si disputerà proprio in Arabia Saudita: «Non si sa mai. Due anni fa non avrei mai pensato di giocare qui, ma la vita è piena di sorprese. Vivo nel presente, e il presente è luminoso. Voglio regalare ai tifosi dell’Al Nassr un trofeo».

Nel 2034 Ronaldo avrà 49 anni. Un’età che, come sottolinea la Gazzetta dello Sport, potrebbe farne non solo un’icona sportiva senza tempo, ma anche un caso da studiare per la scienza. Ma nel frattempo, il presente scintilla… a milioni di euro.