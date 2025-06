Tuttosport: “Palermo, anche Giorgini. Tutte le trattative del giorno in Serie B”

È atteso entro questa settimana il passaggio di consegne che segnerà un punto di svolta epocale per il Monza. Come riportato da Gianluca Scaduto su Tuttosport, la famiglia Berlusconi si prepara a dire addio al calcio con la cessione dell’80% delle quote del club brianzolo a Beckett Layne Ventures, fondo statunitense guidato da Brandon Berger e rappresentato in Italia da Mauro Baldissoni, ex dirigente della Roma.

Il comunicato ufficiale di Fininvest, attuale proprietaria del club, dovrebbe arrivare a breve, sancendo così la fine di un ciclo iniziato nel 2018, costato circa 300 milioni di euro. Una cifra pesante, che ha spinto gli eredi di Silvio Berlusconi a farsi da parte per l’impossibilità di sostenere ancora il progetto.

L’operazione prevede che l’80% delle quote venga ceduto immediatamente, mentre il restante 20% resterà alla famiglia Berlusconi per almeno un anno, con la possibilità che anche questa quota venga rilevata in futuro. La valutazione complessiva si aggira intorno ai 30 milioni di euro.

Resterà da capire quanto sarà operativo Adriano Galliani, storico amministratore delegato, e se le scelte già compiute – come l’ingaggio di Paolo Bianco in panchina – verranno confermate dalla nuova proprietà. Come evidenziato da Scaduto su Tuttosport, il futuro del management e le strategie di mercato sono temi caldissimi in questa fase di transizione.

Palermo: affondo su Palumbo e Giorgini, Saric al Modena

Il Palermo accelera sul mercato. Secondo quanto riportato da Gianluca Scaduto su Tuttosport, il club rosanero è vicino alla chiusura per Antonio Palumbo, trequartista classe 1996, in arrivo dal Modena. Operazione che dovrebbe prevedere il passaggio in Emilia di Dario Saric, 28 anni, rientrato dal prestito al Cesena dopo 26 presenze e 3 gol.

Si avvicina anche il centrale Andrea Giorgini, 23 anni, in uscita dal Sudtirol e sotto contratto fino al 2026. Per la difesa, un rinforzo giovane e strutturato in prospettiva.

Movimenti in Serie B e C: Favilli, Nasti e tanti giovani in vetrina

Andrea Favilli, 28 anni, è sempre più vicino all’Avellino, che ha superato la concorrenza del Bari con un’offerta più convincente. La Sampdoria punta su Luigi Palomba, difensore italo-cubano classe 2002, reduce da un’ottima stagione in prestito alla Vis Pesaro (29 presenze, 2 reti, 1 assist).

Il Pescara guarda alla Cremonese per ottenere in prestito Marco Nasti, 21 anni, attaccante con 88 presenze e 12 gol in Serie B. Piace anche Antonino La Gumina, tornato alla Samp dopo la parentesi al Cesena, che contende il giocatore agli abruzzesi.

Sempre dalla Serie D, la Carrarese punta sul giovane terzino sinistro Elmam Cham, 19 anni, della Reggina (23 presenze, 3 reti, 2 assist). Il club apuano segue anche la punta Fabio Abiuso, rientrato al Modena dopo il prestito alla Samp.

Le altre operazioni: Charpentier via da Parma, Guidi verso Cesena

Il Parma mette sul mercato Gabriel Charpentier, 26 anni: il franco-congolese ha collezionato solo 10 presenze in A nell’ultima stagione, ma con 1 gol e 3 assist potrebbe interessare allo Spezia. Il Cesena è invece vicino a Matteo Guidi, 21 anni, reduce da una stagione positiva col Pontedera.

Infine, la Reggiana punta al capitano della Primavera del Milan, Victor Eletu, 20 anni, mentre il Catanzaro è pronto ad accogliere Gabriele Alesi, 21 anni, trequartista del Milan Futuro.

Come osserva ancora Gianluca Scaduto su Tuttosport, il mercato si infiamma e tra cessioni eccellenti, nuovi ingressi e scommesse da lanciare, l’estate si preannuncia movimentata su tutti i fronti.