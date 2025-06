Nasce l’AITM, l’Associazione Italiana dei Team Manager: c’è Pinna del Palermo

Un passo storico per una figura chiave nel calcio moderno. È stata ufficialmente costituita l’Associazione Italiana dei Team Manager (AITM), un’organizzazione apolitica e senza fini di lucro che mira a unificare la categoria e a rappresentarla presso le istituzioni sportive nazionali e internazionali.

Come riportato da Tuttosport, l’AITM si propone di valorizzare il ruolo del team manager nella gestione operativa dei club, promuovendone il riconoscimento ufficiale e garantendo strumenti di formazione, aggiornamento e tutela legale. «Con la nascita dell’AITM, i team manager italiani dispongono finalmente di un organismo ufficiale e unitario, volto a tutelare la professione, favorirne la visibilità e garantire uno standard elevato di competenze e diritti», si legge nella nota riportata da Tuttosport.

Obiettivi ambiziosi e rappresentanza trasversale

Tra i principali obiettivi dell’associazione:

il riconoscimento istituzionale del ruolo del team manager;

la promozione di percorsi formativi e di aggiornamento professionale;

la rappresentanza legale della categoria;

lo sviluppo di una cultura manageriale evoluta all’interno del calcio italiano;

la costruzione di una rete nazionale per favorire la collaborazione tra professionisti del settore.

Come sottolineato da Tuttosport, l’associazione agirà come interlocutore tecnico per FIGC, Leghe, club e altre entità sportive, consolidando un’identità professionale oggi fondamentale nella gestione quotidiana delle squadre.

Fabris alla guida, un direttivo rappresentativo di tutto il calcio italiano

A guidare l’associazione, nel ruolo di presidente, sarà Matteo Fabris, figura storica della Juventus, dove opera dal 2010. Accanto a lui, in qualità di vice-presidente vicario, Alberto Marangon del Milan. Vice-presidenti sono Fabio Pinna del Palermo e Alessandro Cilento del Benevento.

Il Consiglio Direttivo è formato da 17 membri e garantisce una rappresentanza equilibrata di tutte le categorie del calcio: Serie A, Serie B, Lega Pro e Serie A Femminile. Completano la struttura l’Assemblea dei Soci, il Comitato Esecutivo e gli organi di garanzia statutaria.

Con questa iniziativa – conclude Tuttosport – la figura del team manager compie un importante salto di qualità, conquistando finalmente un riconoscimento formale e condiviso in un settore sempre più complesso e dinamico.