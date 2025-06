Il Secolo: “Domani l’ufficialità di Elia al Palermo”

Parte domani, lunedì 1 luglio, la sessione estiva del calciomercato per le squadre di Serie A, B e C, destinata a concludersi il prossimo 1° settembre. Dopo la breve finestra straordinaria aperta dal 1 al 10 giugno – riservata alle sole cessioni da parte dei club di B e C – entra nel vivo il mercato a tutto campo.

In casa Spezia, i riflettori sono puntati sulla probabile cessione di Salvatore Elia al Palermo, affare ormai definito ma non ancora ufficializzato. Il trasferimento dell’esterno offensivo potrebbe essere formalizzato proprio nella giornata di domani, alla riapertura delle liste. Si tratta di una delle operazioni imbastite in silenzio dal direttore sportivo Stefano Melissano, che sta conducendo con discrezione diverse trattative da giorni.

Tra i nomi che arricchiscono la lista dei desideri estivi dello Spezia spunta anche quello di Charles Charpentier, attaccante franco-congolese classe ’99 in forza al Parma, reduce però da un grave infortunio al tendine d’Achille rimediato lo scorso dicembre. Il calciatore, il cui contratto con gli emiliani scade nel 2026, avrebbe già raggiunto un’intesa di massima con il club per una nuova collocazione. Qualora non arrivassero proposte dall’estero, Charpentier sarebbe pronto a valutare la Serie B per ritrovare il pieno ritmo gara.

Oltre allo Spezia, anche il Bari ha mostrato interesse per il centravanti, ma – secondo quanto riferito da Il Secolo XIX – il ds Melissano potrebbe avere una corsia preferenziale grazie agli ottimi rapporti con il Parma. L’ipotesi di un trasferimento a titolo temporaneo, o con formule alternative alla cessione definitiva, resta in piedi. A frenare l’operazione, però, c’è l’alto ingaggio del giocatore, ancora parametrato sulla Serie A.

Il calciomercato apre ufficialmente i battenti e per lo Spezia sarà un’estate intensa, con la necessità di costruire una squadra competitiva e, al tempo stesso, sostenibile. Il futuro di Elia e l’eventuale affondo su Charpentier saranno solo le prime mosse di una lunga campagna.