Giornale di Sicilia: “Palermo, è l’anno di Brunori e Pohjanpalo”

Il precampionato non ha regalato numeri esaltanti, ma per Matteo Brunori e Joel Pohjanpalo i riflettori sono appena all’inizio. Come evidenzia Alessandro Arena sulle colonne del Giornale di Sicilia, il Palermo si affida alla coppia d’attacco per inseguire un obiettivo chiaro: il ritorno in Serie A. Due attaccanti con esperienza e fiuto del gol che, secondo quanto riportato da Arena sul Giornale di Sicilia, possono diventare decisivi nelle sfide che contano davvero.

Per entrambi si tratta di una stagione cruciale, non solo per i risultati della squadra ma anche per i loro percorsi personali. Brunori, come ricorda Alessandro Arena nel Giornale di Sicilia, ha nel mirino un traguardo storico: gli mancano solo sei gol per raggiungere Miccoli in vetta alla classifica all-time dei marcatori rosanero. Dopo due stagioni da 17 gol e una terza chiusa a quota 9, l’attaccante si prepara a un campionato da protagonista, anche se Inzaghi potrebbe chiedergli maggiore sacrificio tattico.

Pohjanpalo, invece, è chiamato a confermare l’investimento più pesante dell’era City Group. Sempre secondo quanto scrive Arena sul Giornale di Sicilia, il finlandese ha avuto un impatto devastante nei primi mesi a Palermo con 9 gol in 9 partite, poi un calo fisiologico, ma senza perdere peso specifico all’interno della squadra. I numeri delle due stagioni a Venezia (19 e 22 gol) parlano da soli e il feeling costruito con Brunori durante il ritiro può essere un’arma in più per l’attacco rosanero.

Come sottolinea Alessandro Arena sulle pagine del Giornale di Sicilia, le reti estive (2 per Brunori, 1 per Pohjanpalo) non devono trarre in inganno: il minutaggio ridotto e gli avversari poco competitivi non offrono indicazioni attendibili. Più interessante sarà il test col Manchester City, che fungerà da prova generale prima dell’avvio del campionato.

Infine, Arena evidenzia che uno degli aspetti su cui entrambi hanno lavorato è la connessione con centrocampo ed esterni, grazie anche a una mediana più qualitativa e laterali più efficaci nei cross. E se per Pohjanpalo la gara contro il “suo” Venezia all’ultima giornata è già segnata in rosso, l’auspicio del Giornale di Sicilia è che i conti siano già chiusi prima, con la promozione conquistata in anticipo.