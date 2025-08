Repubblica: “Palermo, sette giorni di fuoco tra amichevoli, mercato e il sogno Serie A”

Una settimana intensa, tra campo e scrivania, attende il Palermo. Come riportato da Alessandro Geraci su Repubblica Palermo, i rosanero si preparano a vivere sette giorni fondamentali tra test amichevoli, trattative di mercato e la prima sfida ufficiale della stagione. Si parte il 6 agosto con un’amichevole in famiglia contro l’Athletic Palermo, squadra neopromossa in Serie D e guidata dall’ex rosanero Lores Varela e dal direttore sportivo Perinetti. Un test a porte chiuse, definito da Geraci su Repubblica Palermo come un «super allenamento», utile per riprendere ritmo dopo la pausa post-ritiro concessa da Inzaghi.

Ma il vero appuntamento clou è in programma tre giorni dopo, il 9 agosto, quando al “Barbera” andrà in scena l’Anglo-Palermitan Trophy contro il Manchester City. Sempre secondo quanto riportato da Geraci per Repubblica Palermo, i biglietti stanno andando a ruba e il club ha deciso di ampliare la capienza aprendo anche l’anello superiore del settore ospiti, interamente riservato ai tifosi rosanero. A rendere l’atmosfera ancora più speciale, ci sarà anche l’esibizione della cantautrice Rose Villain nel pre-partita. E tra i “citizens”, Reijnders e Aké hanno già acceso l’entusiasmo con un video in cui dichiarano: «Siamo entusiasti di venire in Sicilia». Con tanto di “Amunì” pronunciato a beneficio dei fan.

Secondo Alessandro Geraci di Repubblica Palermo, la settimana si concluderà con l’impegno ufficiale di Coppa Italia, in programma il 16 agosto in trasferta contro la Cremonese. Nel frattempo, la Curva Nord ha chiamato a raccolta i tifosi con un messaggio chiaro: «Siamo pronti a vivere un sogno bellissimo». Il riferimento alla Serie A è tutt’altro che velato.

Sul fronte mercato, il ds Carlo Osti spinge per definire le ultime operazioni. Sempre secondo Repubblica Palermo, in porta si continua a monitorare Gomis, ma il Palermo è vicinissimo a Klinsmann, mentre Desplanches è ormai pronto a partire per Pescara con la formula del prestito secco, a carico parziale del club rosanero. Occhi puntati anche su un profilo in entrata: il portiere del Cesena, con cui – scrive Geraci – i contatti sarebbero già ben avviati. Si parla di un’operazione da circa 2 milioni di euro, che potrebbe prevedere anche il possibile passaggio di Gomis ai romagnoli.

Non si ferma neppure la caccia a un vice Ceccaroni: come raccontato da Alessandro Geraci su Repubblica Palermo, il club continua a seguire Obaretin del Napoli, nonostante l’Empoli parta in vantaggio. In alternativa, piace il giovane Davide Veroli del Cagliari, classe 2003, reduce dal prestito alla Sampdoria, ma c’è concorrenza dello Spezia.