Giorgio Perinetti presenta il suo libro “Quello che non ho visto arrivare”: presenti anche Mirri e Inzaghi

In questo momento, presso La Cavallerizza a Palermo, Giorgio Perinetti, direttore generale dell’Athletic Club Palermo, sta presentando il suo libro “Quello che non ho visto arrivare”, un emozionante tributo alla figlia Emanuela. L’opera, che esplora temi di affetto e resilienza, sta suscitando forti emozioni tra i presenti.

All’evento sono presenti anche importanti personalità del calcio, tra cui Filippo Inzaghi, Carlo Osti e Giovanni Gardini, che stanno condividendo il loro supporto e le loro riflessioni su un libro che unisce la passione per il calcio a un racconto profondo e personale.

A sorpresa, arriva anche Dario Mirri, presidente del Palermo, a testimoniare la vicinanza e il sostegno dell’intero mondo sportivo palermitano a Giorgio Perinetti in questa occasione speciale.