Bari, UFFICIALE: ritorna Longo in panchina

Con un comunicato ufficiale, la SSC Bari ha annunciato il ritorno di Moreno Longo alla guida della Prima Squadra. L’allenatore, che aveva già ricoperto questo ruolo nella passata stagione, è stato scelto per continuare il progetto tecnico dei biancorossi.

La nota del club specifica che le pratiche burocratiche relative all’incarico sono in fase di definizione. Un ritorno che segna una nuova fase per la squadra, con Longo pronto a lavorare per raggiungere gli obiettivi stagionali.

Ecco la nota:

“SSC Bari rende noto di aver affidato l’incarico di allenatore responsabile della Prima Squadra a mister Moreno Longo, già alla guida dei biancorossi nella passata stagione; in fase di definizione le pratiche burocratiche del caso”.