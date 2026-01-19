Bari, Valerio Di Cesare nuovo Direttore Sportivo
La SSC Bari ha annunciato ufficialmente che Valerio Di Cesare assumerà il ruolo di Direttore Sportivo del Club. Dopo aver ricoperto il ruolo di vice DS nella stagione 2024/2025, l’ex capitano, che vanta 235 presenze e 21 reti con la maglia biancorossa, guiderà ora l’area tecnica della squadra.
Un'importante nomina che segna una continuità nel progetto del Bari, con Di Cesare pronto a portare la sua esperienza e il suo legame con la città per raggiungere nuovi successi. La società continua a puntare su chi conosce profondamente l'ambiente e la storia del club.