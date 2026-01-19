Bari, Valerio Di Cesare nuovo Direttore Sportivo

Segui Ilovepalermocalcio su Google News
Redazione Ilovepalermocalcio Gennaio 19, 2026

La SSC Bari ha annunciato ufficialmente che Valerio Di Cesare assumerà il ruolo di Direttore Sportivo del Club. Dopo aver ricoperto il ruolo di vice DS nella stagione 2024/2025, l’ex capitano, che vanta 235 presenze e 21 reti con la maglia biancorossa, guiderà ora l’area tecnica della squadra.

Un’importante nomina che segna una continuità nel progetto del Bari, con Di Cesare pronto a portare la sua esperienza e il suo legame con la città per raggiungere nuovi successi. La società continua a puntare su chi conosce profondamente l’ambiente e la storia del club. #Bari #ValerioDiCesare #DirettoreSportivo #SSC #Bari2026

Ultimissime

Padova, il presidente della Lega B Bedin accoglie Banzato: «Un imprenditore serio e solido»

Redazione Ilovepalermocalcio Gennaio 19, 2026

Bari, Valerio Di Cesare nuovo Direttore Sportivo

Redazione Ilovepalermocalcio Gennaio 19, 2026

Bari, UFFICIALE: ritorna Longo in panchina

Redazione Ilovepalermocalcio Gennaio 19, 2026

Giorgio Perinetti presenta il suo libro “Quello che non ho visto arrivare”: presenti anche Mirri e Inzaghi

Redazione Ilovepalermocalcio Gennaio 19, 2026

Maltempo nel Palermitano, scuole chiuse martedì 20 gennaio: allerta arancione

Redazione Ilovepalermocalcio Gennaio 19, 2026