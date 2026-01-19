Padova, il presidente della Lega B Bedin accoglie Banzato: «Un imprenditore serio e solido»

Redazione Ilovepalermocalcio Gennaio 19, 2026

Il presidente della Lega B, Paolo Bedin, ha voluto esprimere il suo caloroso benvenuto ad Alessandro Banzato, recentemente nominato nuovo presidente del Padova Calcio, con una nota ufficiale.

«Tengo senza indugio a dare il mio benvenuto e quello della Lega che presiedo, ad Alessandro Banzato alla guida del Padova Calcio», ha dichiarato Bedin. «Constatare la discesa in campo di un imprenditore così serio e solido in un club del nostro campionato, è motivo di grande soddisfazione per una Lega e per tutto il sistema calcistico».

Il presidente della Lega B ha poi sottolineato l’importanza del nuovo arrivo per il futuro del club: «L’arrivo di Banzato, che raccoglie il testimone di un patrimonio sportivo espressione della comunità padovana, unito alla continuità garantita dal Presidente Francesco Peghin e dal management attuale, rappresenta una grande opportunità per il futuro del club».

Infine, Bedin ha voluto salutare e ringraziare l’ex presidente Joseph Oghourlian: «Il mio saluto va anche a Joseph Oghourlian che in questi anni ha garantito solidità e risultati alla società biancoscudata».

