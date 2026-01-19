Padova, il presidente della Lega B Bedin accoglie Banzato: «Un imprenditore serio e solido»

Il presidente della Lega B, Paolo Bedin, ha voluto esprimere il suo caloroso benvenuto ad Alessandro Banzato, recentemente nominato nuovo presidente del Padova Calcio, con una nota ufficiale.

«Tengo senza indugio a dare il mio benvenuto e quello della Lega che presiedo, ad Alessandro Banzato alla guida del Padova Calcio», ha dichiarato Bedin. «Constatare la discesa in campo di un imprenditore così serio e solido in un club del nostro campionato, è motivo di grande soddisfazione per una Lega e per tutto il sistema calcistico».

Il presidente della Lega B ha poi sottolineato l’importanza del nuovo arrivo per il futuro del club: «L’arrivo di Banzato, che raccoglie il testimone di un patrimonio sportivo espressione della comunità padovana, unito alla continuità garantita dal Presidente Francesco Peghin e dal management attuale, rappresenta una grande opportunità per il futuro del club».

Infine, Bedin ha voluto salutare e ringraziare l’ex presidente Joseph Oghourlian: «Il mio saluto va anche a Joseph Oghourlian che in questi anni ha garantito solidità e risultati alla società biancoscudata».