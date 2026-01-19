Perinetti presenta il suo libro “Quello che non ho visto arrivare”: «Un racconto vero, nella speranza di salvare altre vite»

Oggi, presso La Cavallerizza a Palermo, Giorgio Perinetti, direttore generale dell’Athletic Club Palermo, ha presentato il suo libro “Quello che non ho visto arrivare”, un’opera toccante che racconta il suo legame con la figlia Emanuela, scomparsa nel 2023. Durante la presentazione, Perinetti ha condiviso con il pubblico il significato profondo del libro, che vuole essere un racconto vero e intimo, nella speranza di sensibilizzare e “salvare altre vite”.

Il momento più emozionante è arrivato quando Perinetti ha parlato di Emanuela, ricordandola come una ragazza “autentica” e “orgogliosa di essere palermitana”. Con voce commossa, il direttore generale ha raccontato quanto sua figlia sia stata una presenza determinante nella sua vita e nel suo percorso.

Nel video che segue, potrete ascoltare l’intervento di Perinetti, che racconta non solo la storia di Emanuela, ma anche il suo desiderio di condividere con il pubblico un messaggio di speranza e forza, in un momento così delicato e doloroso della sua vita. Un racconto che va oltre la perdita, cercando di trasformare il dolore in un messaggio positivo per la comunità.