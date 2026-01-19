Maltempo nel Palermitano, scuole chiuse martedì 20 gennaio: allerta arancione

A seguito dell’allerta meteo arancione diramata dalla Protezione civile per la giornata di domani, il sindaco di Palermo Roberto Lagalla ha firmato un’ordinanza che dispone, in via precauzionale, la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado, delle ville e dei parchi pubblici, dei cimiteri, degli impianti sportivi all’aperto e della Riserva naturale di Monte Pellegrino.

La decisione è stata adottata per tutelare l’incolumità dei cittadini alla luce delle condizioni meteorologiche avverse previste nelle prossime ore. «Si tratta di una decisione necessaria – ha dichiarato il sindaco Lagalla – non solo per le piogge intense annunciate, ma soprattutto per le forti raffiche di vento previste, che potrebbero rappresentare un rischio per la sicurezza delle persone. La tutela dell’incolumità pubblica viene prima di tutto».

Il primo cittadino ha inoltre invitato la popolazione a limitare gli spostamenti allo stretto necessario, adottando comportamenti prudenti e responsabili.

In attuazione delle direttive comunali legate all’emergenza meteo, sono già operative sul territorio le squadre di AMAP, impegnate nel monitoraggio della rete idrica e fognaria, e il personale di RESET, che ha predisposto un articolato piano di presidio su tutte le circoscrizioni cittadine.

Nel dettaglio, RESET ha attivato circa 130 unità operative nella fascia oraria 6.30–14.00 e 22 unità nella fascia 14.00–18.00, distribuite capillarmente in città. A supporto delle attività di controllo e prevenzione sono inoltre pronte 11 pattuglie della Protezione civile, con particolare attenzione alle aree considerate più sensibili.

«I numeri messi in campo dimostrano un grande sforzo organizzativo e una risposta immediata dell’Amministrazione – ha commentato l’assessore al Verde e alla Protezione civile Pietro Alongi – parliamo di oltre 150 operatori complessivamente impegnati, insieme alle pattuglie della Protezione civile che presidieranno le zone a maggiore criticità. L’obiettivo è prevenire situazioni di rischio e intervenire tempestivamente in caso di necessità».

L’Amministrazione comunale continuerà a monitorare l’evoluzione delle condizioni meteo, mantenendo attivo il coordinamento con la Protezione civile e tutte le strutture operative coinvolte, e invita la cittadinanza a fare riferimento esclusivamente alle comunicazioni ufficiali.