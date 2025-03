Gilardino e De Zerbi, incontro tra ex rosanero: “Full Immersion in un altro modo di fare calcio”

Un incrocio tra passato e presente nel segno del calcio e dell’esperienza internazionale. Due ex giocatori del Palermo, Alberto Gilardino e Roberto De Zerbi, si sono ritrovati in Francia per un confronto tecnico e tattico. Tuttavia, se il primo è reduce dall’esonero al Genoa, il secondo è attualmente alla guida del Lione, squadra che occupa il sesto posto in classifica in Ligue 1.

Nonostante la fine della sua avventura in rossoblù, Gilardino ha continuato il suo percorso di aggiornamento professionale, osservando da vicino il lavoro di De Zerbi, che sta cercando di imporre il suo stile anche in Francia. Sui social, l’ex tecnico del Genoa ha espresso il proprio entusiasmo per l’esperienza vissuta:

«Una full immersion in @ligue1mcdonalds grazie a un altro allenatore italiano: Roberto De Zerbi. L’esperienza con l’@olympiquedemarseille, come quella di Londra con il @chelseafc di un mese fa, mi ha svelato un modo diverso di fare calcio, soprattutto fuori dal campo di allenamento. Si deve essere allenatori sempre, a 360 gradi e non trascurare mai alcun dettaglio nella gestione generale.»

Un messaggio che sottolinea quanto sia fondamentale per un allenatore il confronto con altri tecnici di livello, per adattarsi alle evoluzioni del calcio moderno. Se Gilardino è ora in attesa di una nuova opportunità, De Zerbi prosegue il suo lavoro al Lione, con l’obiettivo di riportare il club ai vertici del calcio francese.

