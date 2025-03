Serie C: la Turris esclusa dal girone C, la nuova classifica

Dopo il Taranto, anche la Turris è stata ufficialmente esclusa dal girone C della Serie C per gravi violazioni amministrative. La decisione è stata presa dalla sezione disciplinare del Tribunale Federale Nazionale, che ha sancito non solo la cancellazione della squadra campana dal torneo in corso, ma anche una penalizzazione di -3 punti nella prossima stagione sportiva. Inoltre, il dirigente Antonio Piedepalumbo è stato inibito per tre anni a causa delle irregolarità accertate.

Cambia la classifica: Avellino a un passo dal Cerignola

L’esclusione della Turris ha un impatto diretto sulla classifica del girone C, con tutte le squadre che hanno affrontato i corallini perdendo i punti conquistati negli scontri diretti. La nuova graduatoria vede ora l’Audace Cerignola in vetta con 55 punti, ma il vantaggio sull’Avellino si è ridotto a una sola lunghezza.

Ecco la nuova classifica dopo le rettifiche:

Audace Cerignola 55 (-6 punti tolti)

Avellino 54 (-4)

Monopoli 46 (-6)

Benevento 44 (-3)

Crotone 44 (-3)

Potenza 41 (-4)

Catania 40 (-1)

Picerno 36 (-3)

Giugliano 35 (-3)

Juventus Next Gen 32 (-1)

Trapani 32 (-6)

Sorrento 31 (-4)

Cavese 31 (-3)

Team Altamura 31 (-1)

Foggia 30 (-3)

Latina 24 (-3)

Casertana 19 (-4)

Messina 12 (-3)

Un colpo di scena che potrebbe cambiare gli equilibri nella lotta per la promozione e nei piazzamenti playoff, con l’Avellino ora a un solo punto dalla vetta e diverse squadre coinvolte nella corsa agli spareggi.