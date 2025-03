Bufera in Serie C: Valerio Antonini si infuria dopo l’esclusione della Turris

L’esclusione della Turris dal campionato di Serie C ha scatenato un terremoto, e tra i più infuocati c’è Valerio Antonini, presidente del Trapani, che ha affidato a X un duro sfogo. Il patron granata non solo aveva previsto questa situazione, ma ora punta il dito contro il sistema, annunciando che il Messina potrebbe essere il prossimo club a essere estromesso.

«Il 16 aprile tocca al Messina»

Antonini non usa mezzi termini:

«Turris fuori. Quello che scrissi tre settimane fa si è avverato. E il 16 aprile tocca al Messina. Le altre squadre dovranno pagare? Per quale motivo, se tanto ci sono già due fallite e una terza prossima? Senza playout, chi è davvero preoccupato delle penalizzazioni? Il presidente Marani non può cavarsela con un semplice comunicato».

Le sue parole mettono in discussione la gestione della Lega Pro e della COVISOC, sollevando dubbi su come siano state concesse le iscrizioni a club con situazioni economiche instabili.

Attacco frontale alla Lega Pro

Il presidente del Trapani chiede a gran voce un cambio di rotta:

«O si convoca un consiglio straordinario di Lega per riscrivere le regole e trovare un modo per rimborsare i club danneggiati, oppure questa storia finirà in tribunale. Io ho già tutto pronto. Le fideiussioni devono saltare fuori. E quando a fine marzo la COVISOC verrà a Trapani, pubblicherò la lista dei documenti che ci hanno chiesto. Voglio vedere come hanno controllato questi truffatori seriali, permettendogli di iscriversi senza una lira. Vergogna assoluta».

Protesta in arrivo: fazzoletti bianchi allo stadio

Antonini ha poi annunciato una protesta simbolica per il prossimo match casalingo contro il Giugliano:

«Domenica chiederò ai tifosi di portare un fazzoletto bianco. Se non verranno presi provvedimenti seri, con un nuovo format a 20 squadre basato su criteri chiari e solidità finanziaria, allora non ci sarà più nulla da discutere».

Le parole del presidente del Trapani accendono un dibattito che si fa sempre più acceso. La Serie C girone C è ormai una polveriera, e la sensazione è che il caso Turris sia solo l’inizio di una battaglia destinata a far parlare ancora a lungo.