Palermo-Cremonese: oltre 3.700 biglietti venduti, 200 tifosi ospiti attesi

Cresce l’attesa per Palermo-Cremonese, sfida cruciale della prossima giornata di Serie B. A tre giorni dal match, la prevendita sta procedendo a buon ritmo: sono già stati venduti circa 3.700 biglietti, di cui 200 nel settore ospiti.

Il dato aggiornato nel primo pomeriggio di oggi, mercoledì, lascia prevedere un’ulteriore crescita nelle prossime ore, con i tifosi rosanero pronti a sostenere la squadra in una partita importante per la corsa ai playoff.

La Cremonese, reduce da un buon momento in campionato, sarà accompagnata da un discreto numero di sostenitori, pronti a far sentire il proprio supporto sugli spalti del Renzo Barbera. La sfida promette emozioni, con entrambe le squadre a caccia di punti pesanti per il proprio obiettivo stagionale.