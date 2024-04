Gds: “Lucioni si sente, Stulac non incide, Lund fa ancora fatica. Le pagelle di Palermo-Sampdoria”

L’edizione odierna de “Il Giornale di Sicilia” ha stilato le pagelle del match pareggiato dal Palermo contro la Sampdoria.

Pigliacelli 5,5 Sul primo gol della Samp è un po’ vittima della goffaggine dei suoi compagni. Sul secondo vede con un attimo di ritardo la palla ma è pur vero che Darboe calcia in modo perfetto.

Diakitè 5,5 Schierato a destra nella difesa a 3 nel primo tempo balbetta come un bambino al primo giorno di scuola. Insicuro su ogni palla, commette anche qualche leggerezza in disimpegno. N

Lucioni 6 Il Palermo subisce due gol ma la difesa tiene. Non concede nulla sulle palle alte, né sulle ripartenze della Samp. Lucioni ha un ruolo importante, gioca con personalità e il suo voto sarebbe anche più alto se non rimediasse un cartellino giallo che gli costerà la squalifica.

Ceccaroni 6 Una gara onesta, attenta, senza particolari apprensioni un po’per la tenuta della squadra ma anche per la cattiva giornata degli attaccanti della Sampdoria. Con Lucioni accanto e con la difesa a 3 è evidentemente più tranquillo.

Di Mariano 6,5 Una buona partita. Gioca a centrocampo e ingaggia una sfida personale con Barreca. Subisce un po’ all’inizio ma poi prende le misure e nella ripresa colpisce un palo dopo uno spunto da destra. Una prestazione macchiata da una inutile ammonizione per protesta che gli costerà la gara di Cosenza.

Stulac 5,5 Riproposto anche per via della squalifica di Gomes, cerca di tenere le fila della squadra. Ci riesce benché marcato stretto, ma la sua condizione atletica ci sembra lontana dalla migliore. Si gestisce grazie all’esperienza ma nella ripresa va fuori.

Segre 6 Corre tanto, recupera, tampona ma gioca in una posizione leggermente più arretrata a protezione della difesa e non si inserisce quasi mai. La migliore cosa del pomeriggio la sponda di testa per il gol di Mancuso.

Lund 5,5 Gioca più avanzato, tampona su Stojanovic, prova ad arrivare sul fondo ma conferma di attraversare un momento poco felice.

Di Francesco 5,5 Gioca alle spalle degli attaccanti. Ha spesso la palla tra i piedi ma fa sempre la stessa cosa, si allarga a sinistra ignorando i due attaccanti che fanno movimento.

Mancuso 6,5 Primo gol da titolare. Mignani lo rilancia dopo mesi di oblio e Mancuso si fa trovare pronto, segnando da pochi metri. Ha esperienza e fiuto del gol, se Mignani continuerà a giocare con due punte potrà essere una pedina importante in questo finale di stagione.

Brunori 6, 5 Partecipa al pasticcio che porta in vantaggio la Samp ma si riscatta subito guadagnandosi e trasformando il rigore del pari. Solita prova di sostanza con un paio di giocate di qualità. Con una punta al fianco potrebbe trovare più spazi.

Henderson 6 Mignani lo schiera da mediano, da uomo d’ordine e lo ripaga con una gara attenta. Niente di straordinario ma fa girare la palla senza errori garantendo anche copertura.

Soleri 6 Prende il posto di Mancuso e prova in ogni modi a sfondare in area doriana. Si mette in mostra per una buona giocata nello spazio stretto conclusa con un diagonale ravvicinato senza fortuna.

Traorè sv Pochi minuti in cerca del colpo vincente. Che non arriva.

Allenatore Mignani6, 5 Non cambia il Palermo, però due cose le mette a fuoco. Che in questa situazione la difesa a 3 è una ciambella di salvataggio e che serve un altro attaccante al fianco di Brunori.