Gds: “Confermato il 3-4-1-2. Le probabili formazioni di Cosenza-Palermo”

L’edizione odierna de “Il Giornale di Sicilia” si sofferma sulle probabili formazioni del match tra Cosenza e Palermo e in particolar modo sullo schieramento di Mignani.

Oggi le assenze saranno pesanti, dunque ogni giudizio definitivo deve essere sospeso in attesa che Mignani recuperi Ranocchia, Di Mariano, Vasic e appunto Lucioni. In questo 3-4-1-2 Ranocchia è l’unico che ha davvero i colpi del trequartista. Di Francesco l’ha fatto contro la Samp, lo dovrebbe fare anche oggi ma ha caratteristiche diverse, non è certo un giocatore di manovra e di interdizione.

Pur partendo tra le linee tende ad allargarsi a sinistra, sabato scorso lo ha fatto regolarmente, sottraendo fantasia e imprevedibilità alla manovra rosanero. E oggi dovrà sacrificarsi ancora di più in fase di copertura contro il previsto 3-5-2 degli avversari. Inoltre, senza lo squalificato Di Mariano mancherà il giocatore che a destra riesce meglio di tutti a fare le due fasi. In altri tempi avremmo puntato su Insigne, che all’inizio di stagione fu spesso preferito al palermitano, seppure in una posizione più avanzata nel 4-3-3 di Corini.

Ma l’ex del Frosinone sembra ai margini degli schemi di Mignani, a parte il fatto che schierare un quarto attaccante sarebbe rischioso. Poiché non c’è neppure Vasic, il favorito per giocare esterno a destra sembra essere Segre, in base alle prove della settimana. Segre ha giocato spezzoni da esterno senza mai incantare, oggi dovrà reinventarsi in una posizione non sua lasciando il posto a Coulibaly, leggermente favorito su Henderson e Stulac. Inutile dire che il ruolo di Lucioni sarà ripreso da Nedelcearu e, benché in settimana Mignani abbia «aperto» al giovane Desplanches, Pigliacelli dovrebbe difendere anche oggi la porta rosanero.