Palermo a Cosenza: il rigore fallito e la vittoria tabù. Brunori ora prova chiudere i conti

L’edizione odierna de “Il Giornale di Sicilia” si sofferma su Matteo Brunori bomber e leader del Palermo.

Capitano, bomber ma anche leader carismatico e tecnico al quale affidarsi nei momenti in cui occorre cambiare marcia. Brunori è tutto questo per il Palermo. L’attaccante italo-brasiliano è riuscito a tirare fuori quel qualcosa in più per trascinare il resto della squadra.

Le sue giocate spesso sono risultate imprescindibili per riuscire a centrare gli obiettivi: in Serie C i suoi 29 gol sono stati determinanti per riuscire a trionfare e conquistare il salto di categoria; stessa cosa si è verificata nella scorsa stagione, dove i suoi 17 centri hanno permesso alla squadra di lottare fino all’ultima giornata per i play-off; adesso Brunori vuole continuare su questa linea.

Sono 15 le realizzazioni quando mancano ancora sei giornate al termine della regular season, un bottino che, si spera, possa essere ulteriormente incrementato superando sia i numeri dello scorso campionato di Serie B, che quelle totali raggiunti dodici mesi fa. La missione di Brunori, che è vice capocannoniere, è di accorciare da dal «re» Pohjanpalo che di gol ne ha segnati 19.