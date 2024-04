Palermo a Cosenza: l’unico colpaccio ventuno anni fa. In casa dei «lupi» si fa sempre fatica

L’edizione odierna de “Il Giornale di Sicilia” si sofferma sui precedenti tra Cosenza e Palermo.

Se non è una sfida impossibile, poco ci manca. A dirlo, come sempre, sono i numeri. Il Palermo che scenderà in campo questo pomeriggio al San Vito-Marulla di Cosenza, infatti, non dovrà solamente giocare contro l’undici di Viali, ma dovrà anche tener conto dei precedenti e in generale dai numeri che escono fuori dalle sfide tra le due compagine. Soprattutto se si tiene conto delle partite giocare sul campo dei calabresi.

Il Palermo, infatti, nella sua storia ha vinto solamente in un’occasione in casa dei rossoblù e lo ha fatto esattamente ventuno anni fa. Era la stagione 2002/03, quella antecedente alla promozione in Serie A. Allenatore Arrigoni, i rosanero riuscirono a espugnare il campo del Cosenza per 2-1 grazie alle reti di Morrone e Maniero, che risposero alla rete di Edusei messa a segno dai padroni di casa.

Da quel momento in poi, e prima anche di quella partita, mai i rosanero erano e sono riusciti a uscire dal Marulla con l’intero bottino. L’anno prima, per esempio, non bastarono i gol di Guidoni e Furiani nel 3-2 per il Cosenza firmato Edusei, Mendil e Zaniolo. Dopo l’unica vittoria dei rosanero, invece, Cosenza e Palermo si sono ritrovate avversarie in due occasioni, la prima volta nel campionato cadetto 2018/19 e la seconda volta la passata stagione.