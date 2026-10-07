Gazzetta dello Sport: “Serie B, Verona, Pisa e Cremonese ripartono: Baroni cerca equilibrio, Bianco cambia modulo e Pecchia recupera uomini”

La sosta è servita per correggere difetti, recuperare giocatori e preparare nuove soluzioni. Verona, Pisa e Cremonese si rimettono in marcia con esigenze differenti ma con un obiettivo comune: trovare quella continuità mancata nelle prime cinque giornate di Serie B. L’Hellas deve ridurre i gol subiti, i nerazzurri cercano maggiore solidità attraverso il cambio di sistema, mentre Fabio Pecchia può finalmente lavorare con una Cremonese più completa.

Come raccontano Matteo Fontana, Alessio Carli e Giorgio Barbieri sulla Gazzetta dello Sport, le prossime settimane rappresenteranno un passaggio importante per comprendere le reali ambizioni delle tre squadre.





Verona, Mosquera c’è: Baroni vuole più equilibrio

La vittoria nel derby con il Vicenza ha permesso al Verona di arrivare alla sosta con maggiore fiducia dopo un avvio altalenante. Marco Baroni, però, ha individuato con chiarezza l’aspetto sul quale intervenire.

L’Hellas ha realizzato 10 gol, producendo molto in fase offensiva, ma ne ha contemporaneamente incassati 7. Un dato troppo elevato per una squadra che vuole stabilizzarsi nelle zone importanti della classifica.

Secondo Matteo Fontana sulla Gazzetta dello Sport, Baroni pretende soprattutto maggiore compattezza. Diversi gol subiti sono infatti arrivati in seguito a distrazioni e leggerezze immediatamente sfruttate dagli avversari.

La struttura tattica parte dalla difesa a quattro e dai doppi esterni, con la possibilità di oscillare tra 4-2-3-1 e 4-3-3. Resta inoltre praticabile la soluzione con due attaccanti.

A dare fiducia è soprattutto il ritorno di Mosquera. Contro il Vicenza è stato decisivo con una doppietta e ha confermato il momento positivo segnando anche nell’amichevole vinta 3-1 contro il Lugano. Importanti anche i recuperi di Frese e Serdar.

Il Verona ripartirà dal Modena al Braglia. Poi arriveranno gli scontri diretti con Pisa e Mantova, oltre agli appuntamenti contro Catanzaro, Juve Stabia e Carrarese.

Pisa, Bianco passa alla difesa a tre

Anche il Pisa deve risolvere soprattutto un problema di equilibrio. La squadra di Paolo Bianco ha alternato momenti di grande calcio offensivo a blackout pesanti: dal 3-0 ottenuto sul campo della Juve Stabia fino all’1-4 interno contro l’Entella.

Come evidenzia Alessio Carli sulla Gazzetta dello Sport, il Pisa è andato in svantaggio in quattro delle prime cinque partite, pagando una fragilità difensiva che ha condizionato risultati e classifica.

Bianco ha quindi utilizzato la sosta per lavorare sulla fase senza palla e contemporaneamente portare verso la migliore condizione Petagna, uno dei principali acquisti estivi.

La novità più significativa riguarda il modulo: il 4-3-3 dovrebbe essere accantonato per proseguire con la difesa a tre già utilizzata nel 2-2 contro il Mantova.

La scelta arriva alla vigilia di un ciclo particolarmente impegnativo. Dopo la trasferta di Vicenza, il Pisa affronterà Cremonese, Verona e quindi Palermo nel turno infrasettimanale.

Quella contro i rosanero sarà inevitabilmente una partita particolare per Filippo Inzaghi, che tornerà davanti al pubblico a cui due stagioni fa aveva regalato la promozione in Serie A dopo 34 anni.

Bianco, intanto, punta anche sul recupero di Moreo. Alla prima da titolare contro il Mantova ha prodotto un gol e un assist in 70 minuti, offrendo soprattutto un contributo prezioso in entrambe le fasi. Potrebbe essere lui l’uomo capace di dare equilibrio a un reparto che può contare anche su Petagna, Pittarello, Marras, Rao e Tramoni.

Cremonese, Pecchia ritrova uomini importanti

La pausa ha fatto bene anche alla Cremonese. Fabio Pecchia ha potuto finalmente dedicare tempo alla costruzione tattica della squadra dopo essere arrivato soltanto alla terza giornata al posto di Giampaolo.

Giorgio Barbieri sulla Gazzetta dello Sport sottolinea come il tecnico, inizialmente costretto soprattutto a inseguire i risultati dopo le due sconfitte iniziali, abbia sfruttato queste settimane per sperimentare nuove soluzioni.

I grigiorossi hanno inoltre vinto entrambe le amichevoli disputate contro squadre di Serie A, imponendosi a Monza e a Torino contro la Juventus.

Pecchia può soprattutto sorridere per i recuperi. Barbieri torna disponibile dopo la distorsione alla caviglia sinistra rimediata nella prima amichevole del ritiro. Rientrano anche Fulignati e Stuckler, mentre Baschirotto e Thorsby hanno migliorato sensibilmente la propria condizione.

Licina, il 2007 che può diventare una sorpresa

Tra i giocatori maggiormente osservati c’è Licina, trequartista tedesco classe 2007 arrivato in prestito dalla Juventus.

Il giovane si è fratturato il polso sinistro durante l’amichevole disputata contro i bianconeri ed è stato operato, ma potrebbe essere già disponibile per la prossima partita contro l’Arezzo.

Per la Cremonese il calendario ripartirà con due trasferte consecutive in Toscana, contro Arezzo e Pisa. Prima della successiva sosta arriveranno anche le gare esterne con Mantova e Vicenza, mentre allo Zini sono previste le sfide con Juve Stabia e Benevento.

La pausa, dunque, ha consegnato tre cantieri differenti. Verona, Pisa e Cremonese ripartono cercando soprattutto equilibrio e continuità: Baroni si affida anche al ritrovato Mosquera, Bianco cambia assetto per rendere il Pisa più solido e Pecchia può finalmente contare su una rosa più completa.