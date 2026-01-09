Gazzetta dello Sport: “Sampdoria, adesso l’obiettivo sono i playoff”

E se davvero stessero cambiando gli orizzonti? Di certo, in casa Sampdoria, sono mutati gli scenari. L’avvio di mercato invernale ha impresso una direzione chiara e decisa al futuro blucerchiato, con operazioni rapide e mirate che hanno già modificato il volto della squadra. Come racconta Filippo Grimaldi sulla Gazzetta dello Sport, il club ha mantenuto la promessa di un mercato aggressivo, rilanciando ambizioni e prospettive dopo una prima parte di stagione complicata.

Il simbolo di questa svolta è Matteo Brunori, arrivato in prestito secco dal Palermo fino a giugno. L’attaccante esordirà domani ad Avellino, dove formerà una coppia di grande peso con Massimo Coda, protagonista assoluto della prima metà di campionato. Coda guida la classifica marcatori della Sampdoria ed è sul podio dei bomber della Serie B con otto reti, nonostante le attenzioni di altri club, Salernitana su tutti. Un tandem che, sottolinea ancora Filippo Grimaldi sulle pagine della Gazzetta dello Sport, può cambiare radicalmente il rendimento offensivo dei doriani.

A completare il reparto avanzato c’è anche Tjas Begic, arrivato in prestito con opzione che potrebbe legarlo alla Samp fino al 2030. Lo sloveno rappresenta un’alternativa moderna e duttile, capace di agire da ala sinistra o mezzala, offrendo soluzioni tattiche a Gregucci e garantendo rotazioni di qualità. Ma il colpo forse più significativo riguarda il centrocampo: le chiavi della mediana passano a Salvatore Esposito, ex Spezia, che ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2030. Un innesto destinato a dare leadership e ordine a un reparto che ne aveva disperato bisogno, come evidenzia Filippo Grimaldi sulla Gazzetta dello Sport.

Restano invece in stand-by le valutazioni su Mitoglou. Il difensore greco, fermo da otto mesi, è stato momentaneamente accantonato dopo i primi riscontri medici: la Samp ha bisogno di giocatori pronti, per non ripetere gli errori del recente passato. Sul fronte portieri, è arrivato anche Tommaso Martinelli, classe 2006 della Fiorentina, in prestito secco fino a giugno. Cresciuto alle spalle di De Gea, Martinelli avrà l’obiettivo di giocarsi il posto con Ghidotti, che nelle ultime settimane ha trovato maggiore continuità e affidabilità.

Domani ad Avellino comincia di fatto un’altra storia. Dopo mesi di tensioni, proteste e un clima avvelenato, la proprietà ha deciso di intervenire subito per evitare un finale drammatico come quello della scorsa stagione. Liquidità garantita e correzioni immediate, dopo una campagna estiva rivelatasi infelice. Ha già salutato Pedrola, passato al Las Palmas, mentre in uscita potrebbero esserci Ferri, Ioannou, Riccio, Coubis e Narro. Dal punto di vista tattico, il 3-5-2 resta il modulo di riferimento, ma non è esclusa l’ipotesi di un 3-4-1-2 per trovare spazio anche a Pafundi. Un nuovo corso che, conclude Filippo Grimaldi sulla Gazzetta dello Sport, punta a lasciare definitivamente la zona bassa della classifica e a restituire ambizione alla Sampdoria.