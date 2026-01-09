Pohjanpalo eletto Player of the Month: dicembre è suo

PALERMO – Joel Pohjanpalo è il Player of the Month di dicembre 2025. L’attaccante rosanero è stato eletto giocatore del mese dai tifosi del Palermo, che hanno espresso la loro preferenza attraverso l’App ufficiale del club.

Un riconoscimento che certifica l’impatto del centravanti finlandese nell’ultimo mese dell’anno, sia in termini di rendimento che di leadership offensiva. Gol, presenza costante nell’area avversaria e capacità di trascinare la squadra nei momenti chiave hanno convinto il pubblico rosanero, che lo ha premiato come il più votato tra i protagonisti di dicembre.

La consegna del premio è avvenuta direttamente sul campo, con Pohjanpalo immortalato con il trofeo tra le mani al Barbera, simbolo di un legame sempre più forte con la tifoseria. Un segnale chiaro: per i sostenitori del Palermo, il numero 20 è uno dei punti fermi del progetto tecnico e uno dei volti più rappresentativi della squadra.

Il riconoscimento di Player of the Month rappresenta anche una spinta ulteriore in vista dell’inizio del 2026, con Pohjanpalo chiamato a confermare sul campo quanto espresso finora e a guidare l’attacco rosanero nella seconda parte di stagione.