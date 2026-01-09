Gazzetta dello Sport: “Cesena, mercato sbloccato: Valoti è a un passo. Tutte le trattative del giorno in serie B”

Arriva l’ufficialità della ricapitalizzazione e, con essa, il via libera al mercato in entrata del Cesena. Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, il club romagnolo ha versato 425mila euro, cifra indicata dalla Commissione indipendente per il riequilibrio economico, sbloccando di fatto le operazioni in entrata dopo settimane di attesa.

Il primo nome caldo è quello di Mattia Valoti della Cremonese, ora a un passo dalla chiusura, mentre per l’attacco resta in cima alla lista Alberto Cerri del Como. Due operazioni che, secondo la Gazzetta dello Sport, potrebbero dare subito un nuovo volto alla rosa bianconera, chiamata a rinforzarsi in vista della seconda parte di stagione.

Si muove con decisione anche il Venezia. I lagunari hanno già in mano Giuseppe Ambrosino dal Napoli e proseguono i contatti per Matteo Dagasso del Pescara, valutato circa due milioni di euro. Sul tavolo c’è anche l’ipotesi del prestito di Daniel Fila. Intanto è arrivata l’ufficialità per Marko Farji, esterno offensivo e nazionale iracheno, prelevato dalla seconda divisione norvegese. Un’operazione che, come sottolinea ancora la Gazzetta dello Sport, conferma la strategia del Venezia di guardare anche ai mercati meno battuti.

Attiva anche la Juve Stabia, che ha liberato Giacomo Stabile e Giacomo De Pieri, già approdato a Bari. Dopo l’arrivo di Kevin Zeroli, il club campano ha messo nel mirino Luca Pandolfi del Catanzaro, anche se strapparlo ai calabresi non appare semplice. Il Mantova, invece, attende di chiudere per Nicolò Buso, anch’egli del Catanzaro, e nel frattempo ha sistemato la porta con l’arrivo di Ante Vukovic dal Pisa, operazione che apre alla possibile partenza di Marco Festa.

Infine, per quanto riguarda la Serie C, l’Entella guarda al reparto offensivo e ha chiesto informazioni per Luigi Cuppone del Cerignola. Un intreccio di trattative che, come evidenzia la Gazzetta dello Sport, conferma un mercato sempre più vivo su tutti i fronti, tra Serie B e Lega Pro.