Magnani, stop dimezzato: lesione al vasto intermedio, rientro in 20 giorni

REGGIO EMILIA – Lo stop di Giangiacomo Magnani è meno lungo del previsto. Dopo le indiscrezioni circolate nella giornata di ieri, che parlavano di uno stop di circa 40 giorni, è arrivata la comunicazione ufficiale della Reggiana a chiarire il quadro clinico del difensore di proprietà del Palermo e obiettivo di mercato dei rosanero per il ritorno in rosa.

Attraverso una nota ufficiale, l’AC Reggiana – tramite il responsabile sanitario, dottor Franco Taglia – ha reso noto che Magnani, a seguito di un trauma diretto subito a Genova nella gara contro la Sampdoria, ha riportato una lesione al vasto intermedio della gamba destra. L’infortunio renderà necessario un percorso di recupero della durata di circa 20 giorni a partire da oggi.

Una tempistica decisamente più contenuta rispetto a quanto emerso inizialmente e che riapre, almeno sul piano medico, il discorso legato al futuro del centrale. Magnani resta infatti un profilo seguito con attenzione dal Palermo, che in questa sessione di gennaio valuta un possibile ritorno del difensore in rosanero per rinforzare il reparto arretrato.

Resta ora da capire se i tempi di recupero, dimezzati rispetto alle prime stime, possano incidere sulle valutazioni di mercato e sugli eventuali sviluppi della trattativa. Di certo, la notizia ridimensiona l’allarme e restituisce uno scenario meno penalizzante sia per il giocatore sia per i club coinvolti.