Il Tirreno: “Pisa, al momento Tramoni resta. Serve a Gilardino”

PISA – Il mercato del Pisa procede con cautela, tra operazioni già definite e altre ancora in fase di valutazione. Il club nerazzurro dovrà attendere ancora qualche giorno prima di vedere all’opera Durosemini, arrivato dal Viktoria Plzen per una cifra complessiva di circa 10 milioni di euro più bonus, record nella storia societaria. L’attaccante ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2030, già depositato in Lega, ma l’iter burocratico legato al Tms non è stato completato in tempo. Come riporta Andrea Chiavacci su Il Tirreno di Pisa, il suo debutto slitta e non avverrà nella prossima trasferta: l’esordio è stato rinviato alla gara contro il Bari.

Il Pisa guarda anche alle uscite. Da chiarire resta la posizione di Nzola, in prestito dalla Fiorentina con diritto di riscatto. Sul suo profilo si registrano interessamenti di Genoa e Spezia, senza escludere una possibile pista estera. Al momento, però, la certezza è che l’attaccante non rientra più in modo centrale nel progetto tecnico nerazzurro, sottolinea ancora Il Tirreno di Pisa.

Capitolo Buffon. Per il giovane portiere Thomas Louis Buffon prende corpo l’ipotesi di un prestito al Frosinone, soluzione che gli permetterebbe di trovare maggiore spazio. Il classe 2005, che ha compiuto 18 anni il 28 dicembre scorso, non è al centro di una trattativa definita, ma dalla Ciociaria rimbalza l’interesse per un’operazione temporanea. Una possibilità concreta ma ancora tutta da costruire, come evidenzia Andrea Chiavacci su Il Tirreno di Pisa.

Sul fronte Tramoni, invece, la linea del Pisa è netta. Il fantasista continua a piacere molto al Palermo, ma in questa fase resta un elemento centrale del progetto nerazzurro. Tramoni deve dimostrare di più, soprattutto sotto porta: contro il Como è mancato l’acuto decisivo e la sua prestazione non è stata incisiva in zona gol. Tuttavia, il club non intende privarsene a cuor leggero. Solo in caso di una sua eventuale partenza il Pisa valuterebbe l’ingresso di un terzo attaccante, senza anticipare alcuna operazione in entrata. Per ora, dunque, Tramoni resta a Pisa, come ribadisce Il Tirreno di Pisa nell’analisi firmata da Andrea Chiavacci.

Proseguono infine le trattative per lo svizzero Tsawa, con le parti ancora distanti sull’intesa relativa alla percentuale della futura rivendita. L’obiettivo del Pisa resta quello di completare l’organico con almeno quattro innesti: un attaccante, un centrocampista, un esterno di centrocampo e un difensore. L’unica operazione ufficiale in uscita, al momento, è stata quella del portiere Vukovic, passato in prestito secco al Mantova. Un mercato ancora in divenire, destinato a entrare nel vivo nelle prossime settimane.