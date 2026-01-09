Tuttosport: “Un nazionale dell’Iraq per il Venezia. Tutte le trattative del giorno in serie B”

Il Venezia piazza un colpo importante e guarda con decisione alla promozione diretta. I lagunari hanno annunciato l’acquisto a titolo definitivo di Farji, attaccante classe 2004 nato in Norvegia e con doppio passaporto, iracheno compreso. Contratto fino al 2030 per il nazionale dell’Iraq, che vanta già otto presenze con la selezione maggiore e 22 gol segnati negli ultimi tre anni con la maglia dello Strømsgodset. «Ho scelto Venezia perché ho subito percepito una società solida e ambiziosa. È un onore rappresentare una città straordinaria», le prime parole del giocatore, come riportato da Marco Bisacchi su Tuttosport.

Il club veneto, però, non si ferma qui. Sempre secondo Tuttosport, il Venezia sta monitorando con attenzione anche Dagasso, centrocampista classe 2004 del Pescara, finito nel mirino pure del Cagliari. Per convincere gli abruzzesi, i lagunari potrebbero mettere sul tavolo alcune contropartite tecniche, da Fila a Lella fino a Condè. Parallelamente, la dirigenza sta valutando il rinnovo dei contratti di Svoboda e Busio, entrambi in scadenza a giugno.

Il Pescara deve guardarsi anche dalla concorrenza della Salernitana, che punta Meazzi, mentre il Cagliari si è inserito su Romano, centrocampista classe 2005 di proprietà della Roma, seguito anche dallo Spezia e dallo stesso Pescara. Un incrocio di interessi che, come sottolinea Marco Bisacchi su Tuttosport, potrebbe animare ulteriormente le prossime settimane di mercato.

Capitolo Sampdoria. I blucerchiati, dopo gli arrivi di Esposito, Brunori, Begic e Martinelli, continuano a lavorare soprattutto su difensori ed esterni. È caldo l’interesse per Marchizza, in uscita dal Frosinone, e resta vivo il nome di Carboni, attualmente all’Empoli ma di proprietà dell’Inter. In arrivo anche il greco Mitoglou, in scadenza con l’Aek Atene. Sul fronte uscite, Bellemo è vicino allo Spezia, mentre Benedetti potrebbe trasferirsi alla Reggiana, come riporta ancora Tuttosport.

Si rimette in moto anche il Cesena, che ha annunciato una ricapitalizzazione di circa 420 mila euro, mossa che consentirà maggiore libertà operativa. I romagnoli valutano Valoti della Cremonese per il centrocampo e Cerri, fuori dai piani del Como, per l’attacco. Sulle corsie esterne piace Pietrelli, classe 2001 di proprietà della Juventus, attualmente al Venezia.

Situazione delicata invece a Bari. Le parole di Vivarini hanno acceso l’allarme: «Sono scontento», ha ammesso il tecnico, chiedendo rinforzi alla proprietà. Dopo l’operazione Cistana con lo Spezia e l’arrivo dei giovani Stabile e De Pieri dall’Inter, il Bari valuta Veroli, difensore del Cagliari in prestito al Palermo, e soprattutto Gondo della Reggiana, attaccante in scadenza a giugno. Infine, ufficiale in casa Mantova l’arrivo del portiere croato Vukovic, classe 2004, in prestito secco dal Pisa, reduce dall’esperienza alla Vis Pesaro. Tutti movimenti che Marco Bisacchi su Tuttosport fotografa come il segnale di un mercato di Serie B entrato ormai nel vivo.